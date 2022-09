Luca Federico Ghini, chi è il marito di Elena Ballerini/ Colpo di fulmine e nozze lampo, poi…

Chi è Luca Federico Ghini, marito di Elena Ballerini: fu subito colpo di fulmine

Luca Federico Ghini è il marito della famosa showgirl Elena Ballerini. I due si sono sposati ormai sei anni fa, in Liguria, nella splendida cornice di Portofino. La conduttrice trovò una folla di giornalisti ad attenderla nell’elegante chiesa di San Giorgio, così come questa sera, venerdì 30 settembre, troverà di fronte a lei i giurati nel varietà musicale condotto da Carlo Conti, Tale e Quale Show. Ma torniamo alla storia d’amore con Luca Federico Ghini, un uomo conosciuto nel 2015 e con il quale è subito scattata la scintilla. Dopo un solo anno infatti, la coppia ha deciso di coronare il sogno del matrimonio nell’affascinante ed esclusiva cornice di Portofino.

Luca Federico Ghini e la storia con Elena Ballerini: sette anni di grande amore

Come dicevamo Luca Federico Ghini ha conosciuto Elena Ballerini nel 2015 e dopo pochi mesi sono convolati a nozze. Della dolce metà dell’artista sappiamo che è ligure, proprio come Elena. Non è chiaro come i due si siano conosciuti, ma ciò che appare lampante è che tra i due stia procedendo a gonfie vele. Al marito Luca, Elena ha dedicato uno dei suo progetti musicali più cari, ovvero “Il cielo addosso”. Adesso per lei comincia una nuova avventura a Tale Quale Show, dopo averla vista all’opera in Mezzogiorno in famiglia. A tifare per lei ci sarà sicuramente il suo Luca.

