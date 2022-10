Luca Federico Ghini, marito Elena Ballerini/ Il figlio Alberto il loro ‘capolavoro’

Luca Federico Ghini ed Elena Ballerini, dal loro matrimonio il figlio Alberto Emanuele

Luca Federico Ghini è il marito di Elena Ballerini, inviata e conduttrice di casa Rai che quest’anno gareggia come concorrente ufficiale di Tale e Quale Show 2022. La celebre presentatrice si è avvicinata al mondo dello spettacolo fin da bambina, quando amava studiare canto, recitazione e scrittura. Passioni che, molto probabilmente, ha condiviso – e sicuramente ha continuato a coltivare – anche quando nella sua vita è entrato Luca, un manager genovese che ha conquistato il suo cuore diversi anni fa.

Cosa sappiamo, quindi, della coppia? Innanzitutto che Luca Federico Ghini ed Elena Ballerini sono sposati. Nel 2018, inoltre, hanno messo al mondo il loro frutto d’amore, vale a dire il figlio Alberto Emanuele, a cui entrambi si dicono legatissimi.

Luca Federico Ghini ed Elena Ballerini, un grande amore nato sotto la lanterna

Benché Luca Federico Ghini ed Elena Ballerini abbiano diversi interessi in comune, i due hanno intrapreso strade completamente diverse per quanto concerne l’aspetto professionale. Mentre Elena, nel corso degli anni, l’abbiamo sempre vista all’opera in televisione, prima nel cast di Mezzogiorno in Famiglia come inviata, poi in Citofonare Rai 2 con Paola Perego e Simona Ventura, il marito ha invece un’agenzia di vendita a Genova. La donna, proprio come la sua dolce metà, è nata nel capoluogo ligure, dove si sarebbero anche incontrati per la prima volta e innamorati.

