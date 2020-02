Luca Lanticina, fidanzato Ema Kovac/ Lei: “Con te non vedo l’ora di fare…”

Chi è Luca Lanticina?

Luca Lanticina è il fidanzato di Ema Kovac, la bellissima modella croata che prenderà parte alla nuova stagione di “Pechino Express”. Le informazioni su di lui sono davvero ridotte all’osso e le uniche testimonianze della loro unione sentimentale sono rappresentate dai numerosi scatti, postati dalla stessa Kovac sul suo profilo Instagram, che li ritraggono affiatati e abbracciati in ogni dove. Luca Lanticina, presto, non sarà più il fidanzato di Ema Kovac, però; il ragazzo, infatti, ha chiesto alla sua dolce metà di sposarlo, incassando il convinto sì della sua partner.

Quest’ultima, ha affidato questo pensiero ai social network: “Mi sento così fortunata e grata ad avere un uomo come Luca al mio fianco! Non ho mai incontrato una persona più gentile, intelligente, amorevole, ambiziosa. Mi hai insegnato a essere paziente, ad amare liberamente, a essere responsabile, umile, a lottare per me stessa, ad avere il coraggio di seguire i miei sogni. Grazie per essere sempre stato il mio primo fan e il mio più grande sostegno. Riesci sempre a sorprendermi. Amo le nostre avventure e i ricordi che costruiamo insieme. Ogni giorno ammiro l’uomo che stai diventando. Non vedo l’ora di passare il resto della mia vita con te. Ti amo”. Una dichiarazione d’amore bellissima, quasi d’altri tempi, verrebbe da dire, che ha commosso i numerosi fan della coppia.

