Luca Marini scarica Miryea Stabile/ Lei piange: “A che gioco stai giocando?”

La nuova puntata de La pupa e il secchione 2021 parte con un vero e proprio colpo di scena. Luca Marini è l’unico a cambiare la sua pupa quando Andrea Pucci gliene dà la possibilità. Lascia dunque Miryea Stabile e prende Stephanie Bellarte che viene dunque strappata ad Alessio Guidi. Un colpo basso per tutti, in primis per la coppia (che sta vivendo anche un flirt) e che dunque lo accusa pesantemente. Ma chi ci è rimasta davvero molto male è proprio Miryea che non si aspettava questa mossa da parte del secchione, anche perché tra loro si è creata subito una forte intesa. È per questo che scoppia in lacrime: “Io mi sono impegnata tantissimo, ho anche pensato di aver trovato un secchione che riusciva a farmi studiare e a farmi capire tutto.”

Miryea Stabile in lacrime per la mossa di Lica Marini

Miryea Stabile è in lacrime e spiazza tutti, in primis Luca Marini: “Non mi aspettavo una reazione così, probabilmente ho fatto una scelta molto impulsiva, ne pagherò le conseguenze nel caso fosse così. È tragica”, ammette il secchione, che ha poi a che fare anche con la rabbia di tutti i compagni. Intanto Miryea continua a piangere e a chiedersi il perché di questa decisione: “Proprio non capisco, mi sono impegnata, non so perché ha agito così!”



