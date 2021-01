Luca Marini, tutti contro “Arrogante, senza tatto”/ “Tarato” (La pupa e il secchione)

C’è qualcuno nel gruppo de La pupa e il secchione 2021 che proprio non ha conquistato le simpatie dei suoi compagni d’avventura. Stiamo parlando del secchione Luca Marini che è stato “abbandonato” dalla sua pupa Laura Antonelli appena c’è stata la possibilità del cambio coppie. Il motivo? La totale mancanza di tatto e sensibilità da parte del secchione, stando a quanto raccontato dalla pupa davanti a tutti i compagni. “Non ha molto tatto” ha ammesso Laura, trovando però tutti d’accordo. Marini ha cercato di giustificarsi: “Per quanto io possa essere spietato in certe situazione è la verità, è oggettivo che sia così”.

Luca Marini criticato dai compagni a La pupa e il secchione: “Tarato!”

Anche i pupo, Matteo e Gianluca, si sono scagliati contro Luca Marini: “Marini è pesante, cocciuto, non vuole avere consigli” ha ammesso il primo, “Marini è un arrogante, sembra il professor ‘so tutto io'” ha detto il secondo. Lo scontro con Marini è poi continuato con la secchiona Hafdoui che di lui ha detto: “Nessuno lo sopporta. È molto egoriferito, presuntuoso. Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire”. Qualcuno lo ha definito ‘tarato’, lui ha allora ribattuto: “Vengo sempre fatto passare per l’orco cattivo che non ha tatto ma non è così!” Per ora, nonostante le sue giustificazioni, l’idea dei compagni su di lui non cambia.



