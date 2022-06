Luca Mattioli, concorrente Dalla strada al palco/ “Insegnante precario ma sogno di ballare il Tip tap”

Luca Mattioli, chi è il concorrente Dalla strada al palco

Luca Mattioli è il primo concorrente del nuovo programma di Rai 2, Dalla strada al palco, condotto da Nek. Si tratta di un ballerino di Tip tap che si esibisce per le strade della sua città. “È un professore, insegna Lettere alle scuole medie, è un supplente perché per diventare di ruolo ci vuole più tempo”, racconta Nek, che poi lascia spazio alla presentazione del concorrente attraverso un filmato.

“Sono un insegnante precario e come secondo lavoro mi esibisco come artista di strada, in particolare ballo il tip-tap.” racconta Luca Mattioli. Attraverso le immagini che lo vedono esibirsi in strada, Luca poi continua a raccontarsi: “Mi sono affezionato a questo genere quando da bambino vedevo i musical alla televisione. La decisione di fare l’artista di strada è nata perché mi serviva fare un lavoretto in attesa di trovare una sistemazione. L’insegnamento non è la prima scelta, io vorrei vivere del mio tip tap”, conclude. Poi sale sul palco di Rai 2 e si esibisce sulle note di Singing in the rain.

