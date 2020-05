Luca Palamara e caos Csm/ A Non è l’Arena la sua verità su chat e intercettazioni

Pubblicità

Luca Palamara, l’ex presidente dell’Anm al centro dello scandalo che ha travolto la magistratura italiana, stasera sarà ospite di “Non è l’Arena”. L’ex magistrato, sotto processo a Perugia, racconterà le sue verità sulle chat rese pubbliche nelle ultime settimane, inoltre svelerà le logiche delle correnti all’interno del Consiglio superiore della magistratura (Csm) e dell’Associazione nazionale magistrati. Palamara è accusato di corruzione: dagli atti depositati con la chiusura dell’inchiesta è emersa una rete di alleanze e piani messi in piedi per le nomine di tutta Italia. Ma anche incontri con politici, imprenditori e colleghi. Con questi ultimi si confrontava e poi decideva chi appoggiare, indirizzando i voti a palazzo dei Marescialli. Si è anche difeso, secondo quanto riportato da Repubblica, da una fronda interna che lo voleva fare fuori quando sono cominciate a circolare le notizie sull’indagine di Perugia che poi ha sconvolto il mondo giudiziario prima e politico poi. Ma c0è tanto nelle migliaia di pagine depositate dalla procura umbra.

LUCA PALAMARA E CAOS CSM TRA CHAT E INTERCETTAZIONI

Nel mare magnum di carte, tra informative e intercettazioni che continuano a far discutere, c’è anche un file di conversazioni di Luca Palamara con giornalisti nei giorni in cui scoppiò lo scandalo, ma anche prima con alcuni parlamentari, come Luca Lotti, all’epoca indagato su un mega appalto Consip e oggi a processo. Ora trema anche il Consiglio superiore della magistratura, perché la sostituzione del procuratore di Roma, Giuseppe Pignatone, si è trasformato in un “mercato” che ha dovuto poi fare i conti proprio con il lavoro della magistratura. Tutto parte da una “disinvolta” amicizia tra Luca Palamara e Fabrizio Centofanti, ex capo delle relazioni istituzionali di Francesco Bellavista Caltagirone. Mentre si indaga, i “giochi” nel Csm entrano nel vivo e il protagonista è proprio il magistrato indagato. Secondo quanto ricostruito da Repubblica, si sarebbe mosso con Cosimo Maria Ferri per assumere il controllo di tutti gli equilibri e stracciare l’accordo che voleva Franco Lo Voi, procuratore di Palermo, favorito per Roma. L’obiettivo è puntare su Marcello Viola, procuratore generale di Firenze, ritenuto controllabile. Un progetto che si incrocia poi con l’inchiesta di Perugia.



