Luca Telese e Massimo Giannini, lite a Otto e Mezzo/ “Tartufesco sarai tu!”

Ancora una volta Otto e Mezzo diventa teatrino di scontri e di liti e anche questa volta, manco a dirlo, uno dei protagonisti è Luca Telese. Dall’altra parte c’era Massimo Giannini e l’argomento era l’emergenza che stiamo vivendo in questi giorni ma, soprattutto quello che riguarda i tamponi e anche la possibile riapertura dopo questo periodo di lockdown. Si sta dibattendo molto su questo in questi giorni e ieri la discussione è arrivata al culmine proprio durante le parole del professore Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano che, parlando della famosa fase 2, ancora una volta predica la prudenza di tutti invitando ancora di attendere e di aspettare che la medicina sia in grado di fare il suo corso. A questo punto Giannini va all’attacco convinto che alcune risposte dovrebbe darle il Governo e non il professore: “Tutto quello che stiamo chiedendo al professor Galli dovremmo invece domandarlo al governo, perché per poter ripartire, occorrono tre requisiti fondamentali a cominciare dai dati, ma sui numeri non c’è omogeneità… Quindi, vi è un’incertezza tremenda”.

A questo punto Luca Telese perde le staffe: “ “È un po’ tartufesca questa cosa” ricevendo subito una risposta diretta e adirata: “Tartufesco sarai tu! Cosa c’è di tartufesco in tutto questo? È il professor Galli a dover chiarire perché non ci sono i tamponi? È la scienza che deve dirlo o il governo?!” . E alla fine Giannini inveisce ancora contro la burocrazia.





