Luca Ventre, famiglia: “In 3 anni solo silenzio”/ Morto in ambasciata italiana Uruguay, l’orrore in un video

Il giallo di Luca Ventre è iniziato il 1° gennaio 2021 quando, dopo aver scavalcato il cancello dell’ambasciata italiana di Montevideo in Uruguay, è stato immobilizzato da alcuni agenti e, secondo l’autopsia, sarebbe morto per asfissia meccanica a causa della costrizione prolungata del collo da parte di uno dei vigilantes. Per 18 interminabili minuti, Luca Ventre sarebbe stato nella morsa di una presa dalla quale nessuno lo avrebbe liberato nonostante non mostrasse segni di aggressività, fino a sembrare praticamente ormai senza vita quando la polizia, trascinandolo di peso e facendo strisciare il corpo sull’asfalto, lo avrebbe portato in ospedale.

Il fratello del 35enne, Fabrizio Ventre, è stato ospite a Chi l’ha visto? per raccontare il dramma e i tre anni trascorsi dal decesso del giovane senza avere risposte concrete per arrivare all’accertamento della verità. La famiglia di Luca Ventre parla di un “calvario” continuo nel quale si è sfiorata l’archiviazione dell’inchiesta. Il gip ha rigettato l’istanza della Procura e disposto accertamenti per chiarire i contorni di una vicenda ancora oggi avvolta nel mistero. Secondo la madre e il fratello del 35enne, quel giorno avrebbe scavalcato il cancello della sede diplomatica per chiedere aiuto e trovare un veloce riscontro alla sua necessità di tornare in Italia. Ma è nel cortile interno dell’ambasciata che si sarebbe consumata la sua fine.

Luca Ventre, a Chi l’ha visto? le ultime immagini sconvolgenti

Inizialmente, la morte di Luca Ventre sarebbe stata descritta come conseguente ad un malore che lo avrebbe colto dopo l’accesso al cortile dell’ambasciata italiana in Uruguay. Una ricostruzione che non avrebbe trovato riscontro e che, in modo plastico, sarebbe stata demolita dal video delle telecamere di sicurezza nelle quali sono documentate sequenze sconvolgenti. Luca Ventre, secondo la famiglia, in quel momento sarebbe stato ucciso. Proprio quando gli agenti lo stavano tenendo a terra, immobilizzato, e uno di loro avrebbe stretto il braccio intorno al collo finendo per provocarne il decesso.

Secondo la versione della polizia, il 35enne sarebbe arrivato vivo in ospedale, ma le ultime immagini mostrate da Chi l’ha visto? sembrerebbero portare in una direzione diversa: il corpo di Luca Ventre, trascinato prono e a peso morto fuori dalla sede diplomatica, venne caricato sull’auto della polizia e, una volta davanti alla struttura sanitaria, sarebbe stato scaricato nuovamente a terra, apparentemente immobile, per essere poi posizionato in modo innaturale su una sedia a rotelle e infine, dopo oltre 10 minuti, portato dentro l’ospedale mentre la testa continuava a cedere all’indietro senza un supporto. Scene che hanno lasciato senza parole la famiglia e che impongono alle autorità italiane un’attenta valutazione. Il video smentisce anche la ricostruzione degli agenti secondo cui Luca Ventre, in quei drammatici minuti, avrebbe manifestato un fare violento. Secondo l’autopsia, la morte sarebbe avvenuta per una asfissia meccanica violenta a casua della presa intorno al collo che gli avrebbe impedito di respirare. In uno dei passaggi iniziali del filmato, Luca Ventre, ancora all’interno del cortile, mentre era a terra alzò una mano come per indicare di non voler opporre resistenza.











