Luca Zingaretti, marito Luisa Ranieri/ L’attrice lo esalta: “Virile e non solo…”

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, una storia d’amore solida che si rinnova giorno dopo giorno. L’attrice: “Quando ci siamo conosciuti…”

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Luca Zingaretti e Luisa Ranieri. Le loro brillanti carriere nel mondo della tv e dello spettacolo vanno di pari passo con la loro unione sentimentale, iniziata ormai nel lontano 2005, quando si incontrarono per la prima volta sul set della serie televisiva “Cefalonia”. La loro è una storia solida, granitica, impreziosita dal matrimonio tenutosi avvenuto diversi anni fa nel suggestivo scenario del Castello di Donnafugata, a Ragusa. Nel 2011 ecco invece la nascita della primogenita della coppia, Emma, seguita poi dalla sorella Bianca nel luglio 2015.

A proposito del primo incontro con il magnifico interprete del Commissario Montalbano, Luisa Ranieri si era così espressa in una intervista rilasciata al settimanale Oggi. “Da parte mia c’era un atteggiamento professionale, poi ci siamo scoperti a vicenda. Io ero appena uscita da una storia, lui si era separato da poco…”. Per quanto riguarda la quotidianità ed il rapporto di coppia, la moglie di Luca Zingaretti riconosce alla sua dolce metà meriti importanti: “Io sono brava in cucina e nel mettere in ordine. Lui è bravissimo a studiare con nostra figlia Emma: ha pazienza, la incuriosisce, la porta con sé in libreria. (…) Sono una donna fortunata”.

Luisa Ranieri parla del marito Luca Zingaretti: “Dice che noi donne abbiamo una marcia in più, ma lui…”

“Ho sposato un uomo con una virilità prorompente, ma anche una sensibilità quasi femminile e un amore vero per le donne: Luca dice sempre che abbiamo una marcia in più, che si lavora bene con noi perché siamo più precise e organizzate”, ha raccontato Luisa Ranieri sul marito Luca Zingaretti. Quest’ultimo, recentemente, in occasione del quarantanovesimo compleanno dell’attrice, ha sorpreso tutti con una dedica social commuovente. Persino lei è rimasta spiazzata dalle parole del marito Luca Zingaretti, come si evince da un passaggi du in una intervista rilasciata al Gazzettino: “Se mi aspettavo quel gesto? Nemmeno per sogno, l’ho scoperto dalle telefonate degli amici. È stato più bello che ricevere un diamante”.

