Luca Zocchi, sorpresa del marito Fernanda Lessa/ Wanda piange: “L’amore salva sempre”

Grande sorpresa per Fernanda Lessa nella nuova puntata del Grande Fratello Vip 4. Arriva per lei suo marito, Luca Zocchi, ma non prima di un messaggio di Alfonso Signorini. “Da quando sei entrata nella Casa, tuo marito non fa passare giorno senza postare un video dedicato a te.” racconta il conduttore. Poi arriva il freeze e l’ingresso in camera led di Luca. Fernanda scoppia in lacrime ma Signorini la avverte di non muoversi. “Tu hai speso delle parole magnifiche nei miei confronti. – esordisce l’uomo – Hai detto che sono il tuo salvatore ma come ti ho detto milioni di volte noi siamo una famiglia!”

Fernanda Lessa riabbraccia suo marito Luca Zocchi: lacrime al Grande Fratello Vip!

Fernanda Lessa è un fiume di lacrime mentre suo marito Luca continua: “Tu mi hai fatto stare bene, mi hai fatto capire cos’è l’amore incondizionato, nella buona e nella cattiva sorte e guarda cosa sei diventata!” Poi chiede a Signorini un favore “La posso sfrizzare?” Il conduttore accetta e i due si lasciano andare ad un profondo abbraccio dal quale quasi non riescono a staccarsi, neppure quando è Signorini stesso a chiederlo. E infatti è poi costretto a chiedere l’intervento di Adriana Volpe per riportare la Lessa disparata in Casa. “È stato bellissimo, grazie!” riesce a dire però Fernanda, mentre in studio è una Wanda Nara commossa per la scena a concludere con “L’amore salva sempre!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA