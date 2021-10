Luce dei tuoi occhi/ Anticipazioni puntata 20 ottobre: Davide scopre la verità

Luce dei tuoi occhi anticipazioni penultima puntata 20 ottobre

Questa sera, mercoledì 20 ottobre, va in onda la quinta e penultima puntata di “Luce dei tuoi occhi”, la fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno. La storia di Emma, tornata in Italia per cerca la figlia Alice, sta tenendo il pubblico con il fiato sospeso. Ma chi è la figlia della ballerina? Inizialmente è stata Valentina (Elisa Visari) ad attrarre l’attenzione di Emma, ma alcuni indizi hanno fatto credere che Martina (Linda Pani) potessero essere sua figlia. Tra i fan della fiction circola la teoria che sia Luca (Riccardo De Rinaldis Santorelli), fratello di Valentina, la persona che Emma sta cercando. È ormai chiaro che la verità sull’identità di Alice sarà svelata solo nell’ultimo episodio, che andrà andrà in onda il 27 ottobre. Prima di arrivare al finale di stagione, tuttavia, manca ancora una puntata: ecco le anticipazioni del quinto episodio.

Il cacciatore 3/ Anticipazioni prima puntata 20 ottobre: ritorno di Saverio Barone

Luce dei tuoi occhi: Alice è la figlia di Davide!

Nel quinto episodio di “Luce dei tuoi occhi”, in onda questa sera in prima serata su Canale 5, Emma sta per scoprire cosa ne è stato di sua figlia Alice. Luigi, il padre di Sofia, è morto, ma ha confessato in una lettera di avere investito Valentina con l’auto di Enrico. Dopo il funerale, Luca chiede a Emma ed Enrico di aiutarlo a nascondersi finché non avrà raccolto le prove necessarie a dimostrare la sua innocenza. Emma ed Enrico costringono Fontana ad ammettere di avere offerto soldi a Martina. L’uomo, però, non sa se Martina in realtà sia Alice. Inoltre assicura di non aver ucciso Luigi. Luisa e Davide si sposano, ma il loro matrimonio viene presto turbato da una notizia sconvolgente: Alice è la figlia di Davide. Ormai è chiaro che Emma è tornata a Vicenza solo per trovare la figlia. Le ballerine della scuola si sentono prese in giro, ma l’etoile le rassicura dicendo di aver visto il loro talento. Emma ed Enrico sono ormai innamorati, ma la loro serenità verrà turbata da un nuovo colpo di scena.

LEGGI ANCHE:

Tutta colpa della fata Morgana, Purché finisca bene/ Anticipazioni e trama 19 ottobreAnticipazioni I Bastardi di Pizzofalcone 3/ Ultima puntata: Lojacono sarà sconvolto

© RIPRODUZIONE RISERVATA