Lucette Destouches, morta la vedova di Céline/ Incise suo nome sulla tomba del marito

È morta Lucette Destouches, vedova dello scrittore francese Louis-Ferdinand Céline. Il decesso è avvenuto la scorsa notte nella sua casa di Meudon, nella regione dell’Ile-de-France, a sud-ovest di Parigi. La donna, che Céline amava definire “la mia fata”, aveva 107 anni ed era stata la terza moglie dello scrittore. Riservata, rifiutò sempre di farsi intervistare e fotografare dagli anni Sessanta. «Ciò che importa è Céline, non me», spiegava. Da esecutrice testamentaria ha avuto l’ultima parola su ogni pubblicazione dei libri di Céline, anche per le ristampe. Nel 2017 balzò nuovamente alle cronache perché il prestigioso editore parigino Gallimard annunciò che aveva autorizzato la ristampa degli scritti antisemiti che l’autore aveva sempre impedito dopo la fine della seconda guerra mondiale. Ma Lucette Destouches fece sapere, attraverso il suo legale, l’avvocato Francois Gibault, di essere arrivata a ciò perché aveva bisogno di denaro per fronteggiare delle «significative spese mediche».

LUCETTE DESTOUCHES, MORTA A 107 ANNI LA VEDOVA DI CÉLINE

Questa decisione di Lucette Destouches, che riguardò tre famigerati pamphlet antisemiti e filonazisti del marito (“Bagatelle per un massacro”, “La scuola dei cadaveri” e “La bella rogna”), scatenò in Francia una lunga polemica che spinse Gallimard, nel marzo 2018, a sospendere la ristampa. Ma anche la “censura” fu oggetto di scontro. Era giusto non pubblicare degli inediti di un grande scrittore in nome di ciò che viene definito “politicamente corretto”? Su questo verteva il nuovo dibattito. Lucette Destouches e Céline si incontrarono nel 1935, quando lei aveva appena 23 anni. Tra loro fu amore a prima vista: solo la morte dello scrittore li ha separai. E ora li ha riuniti. Un desiderio che la donna ha coltivato dopo la morte del marito. Desiderava infatti così tanto unirsi a lui che sula tomba del marito, 58 anni fa, fece incidere la scritta “Lucette Destouches, 1912-19..”. Ma il destino ha voluto che vivesse ancora a lungo e varcasse pure il nuovo millennio: infatti è morta all’età di 107 anni.

