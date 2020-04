Lucia Annunziata ha il Coronavirus?/ Ricoverata con febbre e problemi respiratori

Lucia Annunziata potrebbe avere il Coronavirus. La notizia riportata da Ansa informa che la giornalista e conduttrice tv è stata ricoverata nella serata di martedì a causa dell’insorgere di febbre e difficoltà respiratorie, venendo quindi condotta all’Istituto Spallanzani di Roma. Al momento però non è ancora chiaro se la causa della malattia sia il Covid-19: i sintomi sono quelli ma potrebbe anche trattarsi di un’influenza in forma forte, ma naturalmente di questi tempi si è sempre sul chi vive e dunque anche la Annunziata è stata sottoposta al tampone. Bisognerà attendere l’esito: la speranza chiaramente è che anche in caso di positività al virus la conduttrice tv non abbia complicazioni e l’infezione faccia il suo corso, di sicuro il ricovero non è un buon segno ma si tratterebbe anche di una misura precauzionale.

LUCIA ANNUNZIATA HA IL CORONAVIRUS?

Lucia Annunziata, 69 anni e originaria di Sarno in provincia di Salerno, è stata anche direttrice di Rai 3 tra il 1996 e il 1998 e ha sempre lavorato per questa rete: al grande pubblico è nota soprattutto per la conduzione di Mezz’ora in più, in cui intervista personaggi pubblici. E’ anche direttrice di Huffington Post Italia, e in questi giorni di pandemia da Coronavirus ha comunque continuato a svolgere il suo normale lavoro e, nei giorni scorsi, era anche stata protagonista di alcune critiche nei confronti di Giuseppe Conte e del Governo, circa la gestione dell’emergenza. Ora il ricovero allo Spallanzani la costringe a fermarsi: aspettiamo qualche novità nei prossimi giorni, l’esito del tampone ci chiarirà se si tratti del Covid-19 o se eventualmente sia altro, nel frattempo a lei vanno i migliori auguri di una pronta guarigione.



