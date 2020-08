Lucia Bramieri, la foto nuda scatena il web/ “Ha perso la testa! A questa età…”

“Se non puoi essere la penna per scrivere la felicità di qualcuno, cerca di essere la gomma per cancellare la sua tristezza”. È questo il romantico augurio che Lucia Bramieri ha condiviso poche ore fa sul suo profilo Instagram. Anche per la nota opinionista di Barbara D’Urso è tempo di vacanza: la Bramieri si sta godendo il sole e il mare della bellissima Sardegna, scelta molto gettonata quest’anno dal mondo Vip. Ed è proprio dalla Sardegna che arrivano scatti anche piccanti della Bramieri. L’ultimo, in particolare, ha attirato l’attenzione dei fan e non solo. Lucia infatti è completamente senza veli, coperta nella parte del seno soltanto dalle mani. Un semi-topless che ha infiammato il web e, probabilmente, anche qualche suo corteggiatore.

Lucia Bramieri hot: la foto divide il web

“A A A Abbronzatissima #sottoilsole #sardegna #costarei #veraclub #vacanzeitaliane” è la didascalia che accompagna lo scatto hot di Lucia Bramieri, e in effetti abbronzatissima lo è davvero. Capelli platino bagnati, occhi da cerbiatta e sguardo accattivante vanno ad incorniciare il nudo che però niente lascia scoperto. “Zia occhio che fai collassare tutto il villaggio come già è accaduto al Gf15” è il simpatico commento lasciato da Angelo Sanzio alla Bramieri; “Sei bellissima”, ha scritto ancora qualcuno. Ma c’è anche chi ha trovato lo scatto di cattivo gusto. E infatti tra i commenti si trova qualche critica: “Ma si possono mettere queste foto a quasi 60 anni? Mah…” ha scritto un utente; un altro invece “Ha perso la testa!” Nessuna replica, però, dall’opinionista.





