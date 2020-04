Lucia Ghetti, moglie Enzo Biagi / L’insegnamento lasciato in eredità ai figli

Lucia Ghetti, moglie di Enzo Biagi, è stata un punto fermo per il grande giornalista italiano. Questa’oggi, domenica 5 aprile, il famoso scrittore viene celebrato con un format condotto da Loris Mazzetti, che porta in Rai ‘Le Grande Interviste di Enzo Biagi’. Si tratta di una trasmissione spalmata su dodici puntate, con tanti personaggi che hanno segnato alcune tappe della grandiosa carriera di Biagi. Si parlerà probabilmente anche di sua moglie Lucia Ghetti, con la quale il giornalista ha messo su famiglia. La moglie, venuta a mancare il 24 febbraio 2002, ha lasciato un grande vuoto nelle vite dei suoi cari, che hanno comunque saputo trarre insegnamento dai valori che la donna ha tramandato in primis ai figli. Maestra delle elementari, ha conosciuto Enzo Biagi nel pieno della sua giovinezza, sposandolo il 18 dicembre del 1943.

Lucia Ghetti, il valore della famiglia e gli insegnamenti ai figli

Nata nel 1921 a Lugo di Ravenna, Lucia Ghetti ha conosciuto Enzo Biagi all’età di venti anni. Si è sposata con il giornalista il 18 dicembre del ’43. Il suo ultimo viaggio si è consumato presso la clinica Capitanio dove è rimasto in ricovero per circa dieci giorni. Gli ultimi giorni li ha trascorsi con la sua famiglia al fianco, il marito, le tre figlie che mai l’hanno lasciata sola. Da un’intervista dell’epoca spunta il ricordo della figlia Bice, anche lei giornalista come il padre: “Mio padre e mia madre si conoscevano da 62 anni e da allora non si sono mai lasciati. Si sposarono a Pianaccio, piccolo paese dell’ Appennino Tosco-Emiliano dove è nato mio padre, e dove accompagniamo la mamma per l’ultimo viaggio. L’eredità più grande che ci ha lasciato è di aver saputo tenerci tutti uniti. Mio padre ha sempre riconosciuto che tutto quello che ha fatto lo deve a lei”.



