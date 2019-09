Lucia Ocone/ “A Gianni Boncompagni e a Non è la Rai devo tutto” (Non non è la BBC)

Lucia Ocone è una delle discepole di Gianni Boncompagni e legata in qualche modo ad uno dei suoi programmi di maggior successo. Negli anni Novanta non la troviamo però nel suo Non è la Rai, ma nello spin off estivo che l’autore italiano ha creato per intrattenere gli spettatori nei mesi più caldi: Bulli e Pupe. Nasce in quel momento la possibilità per la Ocone di mostrare le sue doti non solo nella danza, ma anche nell’arte di fare imitazioni. Sarà quest’ultimo campo che le permetterà di entrare alla corte di Non è la Rai in due edizioni, grazie a due dei suoi personaggi storici: la maga Lucia e la parrucchiera Deborah Tacchia. “A Gianni Boncompagni e a quella trasmissione devo tutto“, sottolinea la Ocone a Gay.it parlando degli esordi della sua carriera. Per questo non ha mai compreso tutte le ex colleghe che hanno in qualche modo rinnegato il loro passato sotto l’ala di Boncompagni, che di sicuro ha dato la possibilità a molte giovanissime di entrare con forza nel mondo dello spettacolo nostrano. “Mi ha insegnato tutto: ironia e cinismo“, ha detto la comica, ricorda Rai News, in occasione dell’ultimo saluto al mentore.

Lucia Ocone: da “Non è la Rai” a “Mai dire gol”

Anche se i suoi primi passi nella tv li compirà con Gianni Boncompagni, uno degli sketch più rinomati di Lucia Ocone riguarda il suo periodo in Mai Dire Goal. In quel momento la comica sforna uno dei suoi nuovi personaggi, la televenditrice di prodotti improbabili con forte accento romano. Ancora oggi la Ocone ama ricordare quel periodo sui social, come dimostra uno dei suoi ultimi post. “Adottò“, dice dando tutte le informazioni utili sull’adozione del cagnolone Golia, ospite del canile di Muratella. Sono giornate di ricordi per l’artista, che ha condiviso anche uno dei momenti storici vissuti sul piccolo schermo, alla corte di Quelli che il Calcio. Nei panni di un’improbabile Skin, la Ocone rievoca alcune delle caratteristiche più evidenti della grande cantante, all’epoca giudice di X Factor. Clicca qui per guardare il video di Lucia Ocone. Lucia Ocone sarà inoltre ospite di No non è la BBC che Renzo Arbore guiderà nella prima serata di oggi, giovedì 26 settembre 2019, in onda su Rai 2. Un modo per ricordare il grande Gianni Boncompagni, grazie alla testimonianza di tutti coloro che hanno avuto l’onore e il piacere di lavorare al suo fianco. “Gianni mi vide e mi iniziò a dare un piccolo spazio per fare cose comiche“, ricorda durante un’intervista a Il Giornale Digitale. All’epoca Lucia aveva solo 17 anni, ma la sua simpatia salterà subito all’occhio dell’autore. La sua imitazione di Anna Marchesini, con il senno di poi, le ha aperto la strada di un sicuro successo.

