Lucia Peralta chi è, moglie di Lando Buzzanca/ Lui: “L’amavo, l’amavo veramente”

Lucia Peralta: chi è la moglie di Lando Buzzanca

Nata a Palermo, Lucia Peralta è stata la moglie di Lando Buzzanca dal 1956. Il loro amore è iniziato quando lei era giovanissima, diciassette anni, ed è stato longevo e duraturo. Dalla loro unione sono venuti alla luce i figli, Massimiliano e Mario.

In merito alla vita e alla carriera di Lucia Peralta si conoscono davvero pochi dettagli. Purtroppo, la moglie di Lando Buzzanca è venuta a mancare nel 2010 a causa di una malattia fulminante, scoperta poco prima. In occasione di un’intervista riportata da Leggo, l’attore ha dichiarato sulla moglie: “Ha saputo custodire per tutta la vita il nostro sentimento“.

Lando Buzzanca, com'è morto attore/ Ricoverato dopo caduta da sedia a rotelle, poi..

Lucia Peralta e il tradimento di Lando Buzzanca: “L’ho tradita ma…”

Nonostante il loro fosse un amore forte, Lando Buzzanca ha ammesso di aver tradito la moglie con una scappatella. L’attore in occasione di un’intervista su Libero Quotidiano, ha ammesso di avere avuta una relazione extraconiugale: “Beh, sì. Una volta una grande attrice americana, con cui stavo girando un film, per la regia di Rossano Brazzi, aveva preso una cotta per me. Mi disse: “Lando ti aspetto nella mia suite“.

Massimiliano Buzzanca: "Papà Lando è sofferente"/ "Non riconosce più nessuno e da giorni non parla"

E ancora: “Non credevo di trovarla stesa su una dormeuse (una poltrona, ndr) con indosso una vestaglia trasparente di pizzo bianco. Appena uscita dalla doccia e con i capelli bagnati. Ho fatto il maschietto. Ma ho sempre pensato più alle donne che a me, pur sapendo che non avrei mai avuto una storia lunga più di una settimana“. Dopo la morte della moglie però, l’attore ha assicurato: “Sono scelte che rispetto, ma non confondiamo. Io ho 77 anni e ho due donne con cui mi “alleno”, Sì, insomma, faccio sesso, ma non in casa mia. Sono vedovo e non voglio nessuna dove ho vissuto con mia moglie. In casa ho conservato persino le sue ceneri”. Lando Buzzanca ha sempre dichiarato che, nonostante il tradimento, amasse moltissimo sua moglie.

"Lando Buzzanca rovinato da un operatore violento nella RSA"/ Testimonianza choc a Pomeriggio 5

© RIPRODUZIONE RISERVATA