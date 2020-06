Luciana Landolfi/ Chi è la scrittrice di “tutto andrà bene”

Pubblicità

Luciana Landolfi ospite della nuova puntata di “Da noi…A ruota libera“, il programma condotto da Francesca Fialdini domenica 14 giugno 2020 nel pomeriggio di Raiuno. La poetessa e scrittrice d’amore racconta come è nata l’idea dei bigliettini “andrà tutto bene” che durante l’emergenza sanitaria da Covid 19 sono diventati il simbolo contro la lotta al Coronavirus. La scrittrice, infatti, è stata la prima che ha disseminato nella sua città una serie di bigliettini con su scritto la frase “tutto andrà bene” divenuta presto il simbolo dell’Italia che lotta contro il Covid-19. “Un gesto – ha dichiarato la scrittrice all’Ansa – che non è nato in seguito alla nota contingenza, ma che si è sviluppato contemporaneamente ad essa ed ha aiutato molti a guardare al futuro con fiducia. Un gesto che ha trovato nei bambini, ma anche in medici e infermieri, i principali vessilliferi”. Una carriera di successo quella della Landolfi che ha conquistato le classifiche di vendita con il volume “Respira come se fossi felice” scritto a quattro mani con Paolo Borzacchiello.

Luciana Landolfi libri: da “Respira come se fossi felice” a “La memoria degli specchi”

Un libro che Luciana Landolfi ha raccontato così: “più d’ogni altra cosa, più d’ogni altra persona, sono le tue parole, pensate ed espresse, a farti compagnia in una vita tutta. Dimmi, chi vuoi accanto a te? Chi ti scegli come compagno di viaggio? Quali parole vuoi nello specchio quando ti guardi allo specchio? Tutte le parole hanno un profumo, un sapore, una consistenza, non solo un suono. Tutte le parole fanno qualcosa: alcune ti spingono verso il basso, altre ti elevano alla tua altezza. Io ho scelto di farti compagnia con quelle che leggerai, con il massimo rispetto per la tua essenza. Sogno che tu faccia lo stesso nella tua vita, sogno che ti ami, che anche con le tue parole tu ti voglia bene”. Non solo scrittrice e autrice di successo, ma anche coach emozionale e Ricercatrice indipendente sulla comunicazione interculturale umana. La Landolfi, infatti, ha ideato e registrato tre metodi per la pratica e il raggiungimento del benessere emotivo. Si tratta della Tatootherapy, ovvero il tatuaggio terapeutico, I.E.S. acronimo di Integrazione Emozionale Somatica e il modello di Comunicazione Alf (Alto, Luminoso e Fluido). Tra le altre opere pubblicate ci sono: “La memoria degli specchi” e il “Decalogo dei diritti emotivi per un figlio”.



