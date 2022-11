Luciano Punzo contro i Donnalisi/ Lei “fidanzata fuori”, lui “il suo cagnolino”

Luciano Punzo smaschera Antonella Fiordelisi

Luciano Punzo, da poco arrivato nella casa del Grande Fratello Vip 2022, ha avuto uno scontro adesso con Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamorai, soprannominati dai fan i “Donnalisi”. Secondo Antonella Luciano Punzo è ancora fidanzato con Manuela Carriero nonostante il modello abbia dichiarato di essere entrato da single nella casa di Cinecittà. L’ex schermitrice ha anche aggiunto come Luciano abbia presentato diverse volte delle versioni differenti, contrastanti l’una con l’altra su quanto accaduto con l’ex fidanzata. Mentre usciva dal confessionale, Punzo ha intercettato il discorso della Fiordelisi e ha perso le staffe: “L’unica che era forse impegnata fuori era Antonella, solo lei. Una sera parlai con lei e le dissi che secondo me si era lasciata apposta per entrare qui dentro… E lei mi disse ‘mettiamo caso pure che sia così’, e io ho insistito che lo è eccome. Quando se l’è trovato davanti si è ca***a sotto. Non sapeva più cosa fare o dire”, ha detto a Sarah Altobello, Wilma Goich e Alberto De Pisis.

Luciano Punzo contro Edoardo Donnamaria: “Tu sei il suo cagnolino”

Luciano Punzo ha chiamato in causa anche il padre di Antonella Fiordelisi, Stefano, entrato nella casa per dare la sua benedizione alla figlia: “Lui (Gianluca, ndr.) è venuto qui a dire la verità e il padre ha fatto scacco matto ma ha fatto bene, per il suo lavoro… perché deve fare questo. Purtroppo però la merd* prima o poi sale sempre a galla e non deve giudicare me perché non sa un cazz*. Il padre di Antonella ha ragionato bene, se lui non veniva, Antonella non stava neanche con Edoardo”. Successivamente si sono inseriti nella conversazione anche Edoardo e Antonella, che ha accusato Punzo di non essere sincero in ciò che dice: “Se volevo entrare da single lo facevo. Tu il tuo titolo vorresti darlo a me, ma non lo voglio. Io le cose se devo dirle le vengo a dire a te. Sei tu che sei fidanzata fuori, non io”, ha replicato il modello campano. Quando Edoardo ha cercato di difendere Antonella, Luciano lo ha zittito: “Ecco questo fa l’avvocato delle cause perse. Tu sei il suo cagnolino”.

