Luciano Punzo e Manuela Carriero in crisi dopo Temptation/ “Motivo molto serio”

Luciano Punzo e Manuela Carriero in crisi dopo Temptation Island

Luciano Punzo e Manuela Carriero sono in crisi. Il pubblico di Canale 5 ha conosciuto i due ragazzi durante l’ultima edizione di Temptation Island: lui era il tentatore, lei la fidanzata di Stefano Sirena. Nel corso dell’avventura in Sardegna, Luciano e Manuela si sono avvicinati sempre più, complice un atteggiamento sbagliato di Stefano che ha spesso sminuito la fidanzata, già tradita in passato. Alla fine Manuela aveva deciso di chiudere con lui e di iniziare una frequentazione con Luciano durata sino ad oggi.

Nelle ultime settimane i due sono però apparsi distanti, tanto che i fan hanno iniziato a chiedere se fosse accaduto qualcosa tra loro. È stato infine Luciano, in una serie di storie pubblicate su Instagram, a confermare il momento di crisi con Manuela.

Luciano Punzo e Manuela Carriero in crisi: le parole sui social

“In tanti mi state scrivendo sulla situazione mia e di Manuela. – ha esordito Luciano Punzo su Instagram – Sì, è tutto vero, infatti io non volevo rispondere, né volevo che si venisse a sapere, perché non sono amante del parlare e del dire tutto ciò che accade.” ha quindi confermato. Ha quindi dato qualche dettaglio di questa situazione: “Io non me la sto passando in maniera molto bella. È un momento particolare della mia vita, sia a livello familiare che a livello sentimentale. Io con Manuela volevo alcune cose che non mi sono state concesse da lei. Da una parte posso pure capire, dall’altra mi ha portato a pensare di distaccarmi da lei.”

I tentativi di chiarire non sono mancati: “Sono sceso anche a Brindisi a parlare con lei, ma niente. Infatti abbiamo deciso insieme di prenderci un po’ di tempo per pensare, un po’ di tempo per noi. Adesso voglio restare solo con me stesso e anche lei. Non ci sono stati tradimenti, è un motivo più serio“, ha concluso Luciano. Anche Manuela, prima di Luciano, ha parlato di periodo difficile, scrivendo: “Sono diversi i motivi, sono questioni molto serie e delicate di cui sono a conoscenza solo le persone a noi più care. Nei prossimi giorni cercheremo di trovare le parole e la forza di parlare con voi.”

