Luciano Punzo rompe il silenzio su Temptation Island/ Appello ai fan “Non posso…”

Il pubblico di Temptation Island 2021 attende con ansia la quinta puntata che vedrà una svolta importante nella coppia composta da Manuela e Stefano. La ragazza in queste settimane si è molto avvicinata al single Luciano Punzo, con il quale si è creato un rapporto di grande feeling, oltre che di amicizia. L’attrazione fisica poi non manca e, stando alle anticipazioni, esploderà proprio nel corso del prossimo appuntamento con un bacio in piscina. Un momento che tanti spettatori che si sono affezionati a Manuela e Luciano attendevano da tempo e che, inevitabilmente, ha scatenato anche sul web una pioggia di domande curiose rivolte proprio al modello campano. Luciano, proprio in queste ore, ha deciso di rompere il silenzio per fare una comunicazione importante a tutti i suoi follower.

Luciano Punzo e l’appello ai fan: “Niente domande su Temptation Island”

Di fronte alle tantissime domande curiose dei fan e alle storie in cui è stato taggato su Instagram, Luciano Punzo ha deciso di rispondere chiarendo, però, di non poter parlare di Temptation Island. “Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Allora io sto cercando di rispondere alla maggior parte di tutti quelli che mi stanno scrivendo. – ha esordito il single su Instagram, continuando – A tanti ho risposto, però giustamente mi arrivano tantissimi messaggi. Facciamo una cosa nuova. Voi mi taggate e io reposterò tutte le vostre cose, l’importante che non menzionate Temptation, perché io così non posso farlo (…)”. D’altronde è ben noto che esiste un ‘veto’ su tutti coloro che partecipano a Temptation Island e che fino alla fine dell’edizione non possono proferire parola su quanto accaduto dentro e fuori dal programma.

