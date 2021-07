Luciano Punzo, tentatore Temptation Island 2021/ Sempre più vicino a Manuela Carriero

Luciano Punzo, Manuela Carriero si è innamorata del tentatore?

Luciano Punzo, ex protagonista di Pechino Express in coppia con Gennaro Lillio, è uno dei tentatori di Temptation Island 2021. Il giovane partenopeo ha fin da subiti stretto un forte legame con Manuela Carriero, fidanzata con Stefano Sirena. La ragazza si è confidata con Luciano, rivelando anche dettagli sulla sua vita intima con il fidanzato: “A me non piace più fare se**o con lui, lo fa in modo sporco, meccanico, non mi sento attratta”. In diverse occasioni Manuela ha cercato la vicinanza del single Luciano, tanto che Stefano ha confidato a Federico: “Questa è venuta qua per lasciarmi. Mo si innamora pure”. Sui social Luciano Punzo ha riscosso un certo successo e in tanti incoraggiano Manuela a lasciare Stefano per il bel tentatore: “Manuela vai da Luciano, fregatene di quello stron*o. NON TI MERITA” e “Manu ma io mi chiedo quando lasci Stefano e ti metti con Luciano?”.

Luciano Punzo: Mister Italia 2017

Originario di Napoli, Luciano Punzo ha sempre vissuto nel comune di San Giorgio a Cremano, paese natale di Massimo Troisi. “Amo molto lo sport, frequento la palestra tutti i giorni, ho una grande passione per il fitness e sono un indossatore di professione. Amo i Social Network, mi piace postare foto e clip durante gli allenamenti in palestra”, ha confessato tempo fa in un’intervista al Blog di Uomini e Donne. Nel 2020 Punzo ha partecipato a “Pechino Express” in coppia con Gennaro Lillio. La loro esperienza nel programma di Rai 2 è stata breve: i due partenopei furono eliminati nella seconda puntata. Luciano Punzo, oggi tentatore di “Temptation Island 2021“, è padre di una bambina di tre anni, Eva, avuta con l’ex compagna, Valeria Iacomini, ballerina del Teatro San Carlo. Nel 2017 Luciano ha vinto la fascia di Mister Italia e ha partecipato a una puntata di “Pomeriggio Cinque” come ospite di Barbara D’Urso. Il modello è molto riservato, infatti il suo profilo Instagram è privato

