Luciano Rispoli, com’è morto/ I problemi cardiaci: “mancato dopo una lunga malattia”

Luciano Rispoli, storico conduttore tv, è morto il 26 ottobre 2016 all’età di 84 anni, dopo una lunga malattia. Rispoli si è spento a Roma, nella sua casa a Casal Palocco. “Rispoli è mancato dopo una lunga malattia a 84 anni, compiuti il 12 luglio scorso. Io posso solo dire, al di là del grande dolore che provo in questo momento, che è stato un grande privilegio collaborare quindici anni con un padre fondatore della tv come lui. Da Rispoli ho imparato tanto. Tutto”, ha annunciato il giornalista e scrittore Mariano Sabatini, a lungo suo collaboratore. Da anni soffriva di problemi cardiaci, che l’avevano costretto ad un pacemaker: “Me l’avevano messo e non andava mai bene: a volte i battiti cardiaci erano troppi, a volte troppo pochi. C’era solo un momento in cui la frequenza era perfetta: quando il tecnico abbassava il braccio, la spia sulla telecamera si accendeva e io ero in onda”, aveva raccontato Rispoli in un’intervista nel 2012 a Vanity Fair.

Luciano Rispoli: “80 anni interessanti e felici”

Luciano Rispoli non aveva dubbi che il suo lavoro in televisione l’aveva salvato più volte dal tracollo fisico. In occasione dei suoi 80 anni, durante la lunga intervista rilasciata a Vanity Fair, aveva detto: “La vecchiaia fa schifo. Sono stati 80 anni interessanti e felici, ma non ci sono né Santi né Madonne, sono tantissimi. E c’è un appuntamento che si avvicina, quello con la morte, che non mi crea ansia, ma irritazione”. Nel 2019 Rita Forte, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, ha ricordato Luciano Rispoli, con cui aveva stretto un lungo sodalizio professionale: “Lui si è ammalato anche perché non andava più in tv. Lui ha dato la vita per la televisione, è stato un grande e si risentiva per il fatto di non essere più in tv”.

