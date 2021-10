Lucilla Boari e la fidanzata Sanne de Laat/ “Ci amiamo e vorremmo convivere”

Lucilla Boari, medaglia di bronzo nel tiro con l’arco alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone. La giovane ha ripercorso i suoi esordi sportivi, concentrandosi poi sulla sua storia d’amore con la sua ragazza, Sanne de Laat: “Ho dedicato la medaglia alla mia fidanzata. Sono felicissima di come sia emersa questa cosa e che tante persone mi siano state accanto dopo il mio coming out. Stiamo assieme da due anni e lei è stata il mio primo amore”.

LUCILLA BOARI: “IO E LA MIA FIDANZATA SANNE VORREMMO CONVIVERE”

Lucilla Boari ha ancora aggiunto, sulla fidanzata Sanne: “Lei è olandese, anche lei è una sportiva e fa tiro con l’arco. Ci siamo incontrate nel 2019 quasi per caso in una gara. Ci siamo guardate reciprocamente e ci siamo scambiate messaggi su Instagram, fino a quando è partito tutto. Lei è una ragazza semplice e divertente, ci completiamo molto a vicenda. Quando riusciamo ci vediamo, durante la pandemia siamo state distanti per un anno intero. Adesso facciamo videochiamate tutti i giorni e tra due settimane ci riabbracceremo. Lei è stato il mio primo amore. Vivere assieme? Ci stiamo pensando”.

