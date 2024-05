Lucya Belcastro e Mia: chi sono la fidanzata e la figlia di Roberto Farnesi/ “Prima di lei, le mie storie…”

Lucya Belcastro e Mia: chi sono la fidanzata e la figlia di Roberto Farnesi che hanno cambiato la vita all’attore

Lucya Belcastro e Mia sono le donne della vita di Roberto Farnesi. L’attore ha trovato in Lucya la donna con cui costruire una famiglia e vivere una storia stabile e duratura. Un amore, quello tra Lucya e Farnesi che ha saputo superare anche la differenza d’età. La Belcastro, infatti, è nata nel 1996 a Montevarchi, in provincia di Arezzo e ha studiato lingue a Firenze. Molto schiva e riservata al punto da avere un profilo Instagram privata, nonostante la storia d’amore con l’attore duri ormai da anni, non ha mai rilasciato interviste preferendo vivere la relazione lontano dalle luci dei riflettori.

Roberto Farnesi: "Sono ansioso, pigro e leale"/ "Con le donne sono stato fortunato. Ho perso un'occasione..."

I due si sono incontrati nel 2015 e, da allora, hanno dato via ad una bellissima storia d’amore che è stata coronata, nel 2021, dalla nascita della piccola Mia, prima figlia sia di Farnesi che di Lucya. La Belcastro, dunque, ha stravolto totalmente la vita dell’attore come ha raccontato lui stesso in alcune interviste.

Roberto Farnesi: "Sono ansioso, pigro e leale"/ "Con le donne sono stato fortunato. Ho perso un'occasione..."

Le parole di Roberto Farnesi per la fidanzata Lucya e la figlia Mia

Innamorato perdutamente della fidanzata Lucya e della figlia Mia, Roberto Farnesi, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Novella 2000 ad agosto 2023, ha raccontato come è cambiata la sua vita da quando ha incontrato la sua attuale compagna. “Prima di lei le mie storie duravano solo 2 anni”, ha raccontato l’attore. “Con Lucya vivo la mia storia più lunga – dice Farnesi, che nel cast de Il Paradiso delle Signore interpreta Umberto Guarnieri – . E’ il mio record, che si rinnova di anno in anno dal terzo in poi. E anticipo la prossima domanda dicendo che il motivo per cui con lei sto bene è dovuto al suo modo di essere e di fare. E’ una ragazza molto semplice: abbiamo lo stesso modo di vedere le cose”.

Roberto Farnesi: "Sono ansioso, pigro e leale"/ "Con le donne sono stato fortunato. Ho perso un'occasione..."

E sulla sua bambina Mia, in un’intervista rilasciata ai microfoni de La volta buona di Roberto Farnesi, ha detto: “Non vedo l’ora di tornare a casa da lei. Abbiamo aspettato abbondantemente per averla. Comincia a dare i primi segnali che somiglia al padre, un po’ teppista”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA