Roberto Farnesi: “Sono ansioso, pigro e leale”/ “Con le donne sono stato fortunato. Ho perso un’occasione…”

Roberto Farnesi tra l’ansia e la pigrizia

Roberto Farnesi, protagonista da anni del mondo dello spettacolo italiano, ha ormai conquistato anche il pubblico di Raiuno interpretando Umberto Guarnieri ne Il paradiso delle signore. Sempre affascinante, nella soap opera di Raiuno interpreta un personaggio spietato e cinico, ma com’è davvero Farnesi nella vita privata? L’attore si definisce una persona ansiosa, pigra e leale e ha spiegate il motivo è lui stesso nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Nunzia De Girolamo in una puntata di Ciao Maschio.

Farnesi non nasconde di essere una persona ansiosa e forse il tutto è dovuto al suo lavoro. “Da dieci anni a questa parte si parla molto di precariato e il nostro mestiere è il re del precariato perché ci sei oggi e non sai se ci sarai domani e questo, forte, ha ampliato questa mia tendenza all’ansia. Da dodici anni, poi, sono anche imprenditore perché ho un ristorante con 24 ragazzi che lavorano lì dentro”, spiega.

Roberto Farnesi: “Per la pigrizia ho perso un’occasione con Franco Zeffirelli”

Roberto Farnesi, pur avendo conquistato il successo e avendo sempre lavorato tanto, ammette di essere una persona pigra. Proprio a causa della pigrizia, Farnesi ammette di aver perso una grande occasione con Franco Zeffirelli che lo aveva scelto per un film di cui sarebbe dovuto essere il protagonista ma non avendo la padronanza dell’inglese lo ha penalizzato. “Lui mi voleva ma non avevo la padronanza della lingua inglese e quindi c’è sempre questa pigrizia perché bisogna mettersi a studiare per poter avere tale padronanza e recitare a livello internazionale”, ha detto a Ciao maschio.

Nonostante sia una persona pigra, tuttavia, Farnesi ammette anche di essere una stakanovista e di avere dei giorni intensi e ricchi di impegni in cui non riesce ad avere mai un minuto libero.











