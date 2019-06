Luigi Biscardi è morto/ Fratello di Aldo del “Processo” ed ex senatore: aveva 91 anni

Lutto nel mondo della politica: è morto Luigi Biscardi, ex senatore per tre legislature nonché fratello di Aldo Biscardi, il giornalista sportivo scomparso nell’ottobre 2017 a Roma, noto per essere stato l’inventore del “Processo del Lunedì”, il grande precursore dei talk show calcistici che ha tenuto compagnia per anni a milioni di italiani. Luigi Biscardi, morto all’età di 91 anni nel giorno della Festa della Repubblica, è stato seduto in Parlamento dal 1992 al 2001, prima nei banchi del Gruppo Misto, poi con la Sinistra democratica – L’Ulivo. Nel corso della sua esperienza a Palazzo Madama ha fatto parte della settima Commissione permanente – Istruzione Pubblica e Beni Culturali, di cui ha ricoperto anche la carica di Segretario, e dal 1992 al 1994 è stato membro della Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni similari. Prima era stato consigliere regionale del Molise e tra il 1956 e il 1960 sindaco della sua Larino, il paese in provincia di Campobasso dov’era nato il 13 settembre 1928.

Quella di Luigi Biscardi è stata una vita segnata dalla politica ma soprattutto dagli studi. La sua grande passione era rappresentata da Vincenzo Cuoco, filosofo nato a Civitacampomarano di cui era un grandissimo cultore e conoscitore, e alla cui figura di pensatore ha dedicato gli ultimi anni della sua vita. Luigi Biscardi lascia due figli, Pinuccio e Valeria, gemelli nati dal matrimonio con la preside Sasà Mastropaolo, scomparsa anni fa. L’ex senatore verrà tumulato accanto al fratello Aldo Biscardi, nel cimitero di Larino e i funerali verranno celebrati a Campobasso martedì 4 giugno nella chiesa del Sacro Cuore alle ore 10.30. In un messaggio su Facebook di cui dà conto Fanpage si legge:”Partecipe della vita pubblica, politica, scolastica, culturale del Molise, Luigi Biscardi ha rappresentato un pezzo importante di questa nostra terra. Radici ben salde in Molise ma capace di guardare oltre confine”.

