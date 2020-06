Luigi de Falco, marito Fatima Trotta / L’amore esploso grazie a Made in Sud

Pubblicità

Luigi de Falco è il marito di Fatima Trotta, la co-conduttrice di Made in Sud. Il comico fa parte del cast come gemello del “duo De Falco”, un personaggio che gli ha permesso di acquisire popolarità ma soprattutto di avvicinarsi alla sua attuale compagna, Fatima Trotta. Il loro amore, infatti, è esploso grazie al programma comico condotto da sua moglie e dal modello partenopeo Stefano De Martino. Luigi de Falco e Fatima Trotta, dunque, si sono innamorati durante le riprese di Made in Sud, dove si sono conosciuti diversi anni fa. Luigi De Falco, oltre ad aver fondato insieme a suo fratello Vincenzo, il duo dei Gemelli de Falco, è figlio dell’ex vicesindaco di Boscoreale, in provincia di Napoli. Il suo debutto in televisione è arrivato grazie al programma Made in Sud, quando ancora veniva trasmesso ancora su Comedy Central.

Pubblicità

Luigi de Falco, marito di Fatima Trotta: il debutto a Made in Sud e l’amore corrisposto

Luigi de Falco e suo fratello hanno fin da subito riscosso un certo tipo di successo, grazie alla loro simpatia, le battute pronte ed una mimica facciale unica. L’amore tra Luigi e Fatima Trotta, invece, si è concretizzato con le nozze del 2016. I due non hanno mai nascosto la loro relazione, ma hanno sempre preferito tenersi piuttosto abbottonati sui dettagli del loro rapporto, proteggendolo dai rumors dello spettacolo. I ben informati sostengono che Luigi De Falco sia riuscito a conquistare il cuore della bella Fatima grazie alla sua simpatia. Il matrimonio si è svolto nei pressi di Mercogliano, un paese in provincia di Avellino in compagnia di tanti amici e parenti. Tra i numerosi invitati ci furono diversi protagonisti e personaggi di Made in Sud, il programma che di fatto ha dato una bella spinta al loro amore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA