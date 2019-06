Luigi Di Maio e Virginia Saba/ Video, ballo scatenato della coppia in Costa Smeralda

Siamo abituati a vederlo nelle vesti di leader politico, stavolta Luigi Di Maio è stato però pizzicato in modalità ben differenti da queste. Il leader del Movimento 5 Stelle è stato paparazzato in un locale vip di Poltu Quatu (in provincia di Olbia-Tempio). Nella bella location della Costa Smeralda, Di Maio però non era da solo ma in dolce compagnia della fidanzata Virginia Saba. I più curiosi non hanno potuto fare a meno di paparazzare la coppia felice intenta a scatenarsi sulle note di “Felicità Puttana”, nota canzone dei Thegiornalisti. Il ministro del Lavoro ha trascorso in Costa Smeralda con la sua fidanzata un fine settimane di relax, in vista proprio del voto amministrativo che ha visto protagonista la Sardegna, dove 28 comuni sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e giunte.

Luigi Di Maio e Virginia Saba, ballo in Costa Smeralda

Luigi Di Maio e Virginia Saba, che è una giornalista sarda, hanno trascorso una divertente serata in un locale di Poltu Quatu. Il video che è ormai virale è del 15 giugno, un sabato sera. La coppia si è lasciata andare, godendosi la musica del luogo assieme a molti altri dei presenti sulla hit cantata da Tommaso Paradiso. Dimostrazione che tra il vicepremier e la sua compagna tutto procede a gonfie vele. In una recente intervista, Di Maio si è anche espresso sulla possibilità di avere un figlio nel prossimo futuro: “Diventare padre? Lo spero col cuore, ma momento sto lavorando sulla procedura di infrazione, ho problemi diversi”, ha ammesso il leader dei Pentastellati.





