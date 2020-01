Luigi Favoloso ha tradito Nina?/ Sms all’amante: “La Moric è una rifatta di m*…”

Luigi Favoloso ha tradito Nina Moric? Pare di sì, almeno stando a quanto emerso nel corso della puntata odierna di “Live Non è la D’Urso”. Tutto è nato da una domanda di Irene Pivetti, la quale ha domandato al ragazzo di spendere due parole educative in favore dei giovani che da casa stanno seguendo la sua storia. “Con Nina Moric – ha dichiarato – c’è stata una storia d’amore molto appagante. Da questa situazione ho imparato che ci sono amori che finiscono e io per primo ho insistito tantissimo per salvare questa relazione…”. A questo punto, però, Barbara D’Urso è intervenuta e ha mandato in onda un filmato in cui Serena, una giovane ragazza, afferma di essere stata l’amante di Luigi Favoloso, con quest’ultimo che nei messaggi che i due si sarebbero scambiati, avrebbe scritto: “Di Nina Moric non me ne frega un c@**o, è una rifatta di m*rd@”. Lui, ha quel punto, ha sorriso in maniera beffarda e ha aggiunto: “Sono stati cinque anni stupendi con Nina, non voglio rovinare quella che comunque è stata una storia meravigliosa…”. Luigi Favoloso ha tradito Nina Moric? Al momento, non è dato saperlo…

© RIPRODUZIONE RISERVATA