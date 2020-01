LUIGI MARIO FAVOLOSO “SCOMPARSO”/ Nuzzi: “Tragicommedia per avere visibilità”

Dopo aver incalzato mamma Loredana nell’intervista di ieri a Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi prende posizione anche su Instagram rispetto alla “scomparsa” di Luigi Mario Favoloso. Con un duro post sui social, il giornalista e conduttore Mediaset è andato all’attacco: “Dal 1974 al giugno scorso sono state presentate oltre 236mila denunce per scomparsa. Di queste quasi 60mila sono casi ancora oggi irrisolti. Quest’ultimo dato è’ condizionato certo dal fenomeno migratorio e i minori scomparsi dai centri accoglienza ma rappresenta comunque un dato enorme di storie drammatiche, incubi. È’ inutile girarci intorno: quando una persona scompare è’ come una morte bianca, invisibile che ipoteca la vita di parenti e familiari. Io non so se la storia di Luigi Favoloso sia stata una scomparsa autentica, di certo troppi elementi convergono nel far ritenere questa vicenda una messinscena, una tragicommedia per avere un po’ di visibilità. E queste cose vanno dette alte e forti, anche alla mamma Loredana, a difesa dell’informazione, dei diritti di tutti a iniziare da quelli di chi piange ogni giorno per una persona scomparsa o dedica magari mesi anni a cercare Roberta Ragusa, Denise Pipitone, Emanuela Orlandi….“. Parole molto forti quelle di Gianluigi Nuzzi: seguirà una replica? (agg. di Dario D’Angelo)

LUIGI MARIO FAVOLOSO “SCOMPARSO”

Continua a tenere banco la scomparsa di Luigi Mario Favoloso, l’ex fidanzato di Nina Moric di cui non si hanno più notizie dal 29 dicembre scorso. La trasmissione “Quarto Grado” ha ricostruito dettagliatamente quanto avvenuto finora: a partire dal racconto della mamma, la signora Loredana, che ha presentato denuncia di scomparsa al commissariato di polizia di Torre del Greco in data 3 gennaio. Incalzata da Gianluigi Nuzzi, la donna ha annunciato di aver ritirato la denuncia: “Sì, l’ho ritirata l’8 sera”. Il motivo? La mamma di Luigi Mario Favoloso avrebbe ricevuta una e-mail da parte del figlio, che le comunica in questa lettera la decisione di girare il mondo per dimenticare una delusione amorosa. Dopo aver ricevuto questa lettera, la donna si sarebbe tranquillizzata: fino ad oggi, dunque, abbiamo assistito ad una sceneggiata?

LUIGI MARIO FAVOLOSO, L’AMICO: “PENSA DI ESSERE STATO TRADITO DA NINA MORIC”

A spiegare i motivi che avrebbero portato Luigi Mario Favoloso ad allontanarsi volontariamente è stato Cosimo, un amico dell’ex concorrente del Grande Fratello, che a Quarto Grado ha raccontato: “Secondo me all’inizio è andato via perché voleva vendicarsi di Nina. Ieri ci siamo sentiti, mi ha scritto su Telegram, è stata una cosa brevissima. Non mi ha voluto dire dove sta, sono convinto che lui non sia in Italia, me lo ha anche confermato. Lui era molto provato, perché comunque sta seguendo tutta questa situazione. Da quello che so io è in giro senza soldi, disperato, perché stanno buttando addosso troppo fango su questo ragazzo. Io vorrei che si placassero gli animi, questo ragazzo sta male e non vorrei si facessero scelte sbagliate. Io so che con Nina Moric si sono lasciati e che lui sospetta un tradimento”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA