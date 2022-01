LUIGI NEGRI/ “Dal seminario al mondo: il mio ricordo di un grande amico”

Mons. Luigi Negri ci ha lasciato mentre in tutte le chiese si cantava il “Te Deum” di ringraziamento per l’anno trascorso, ancor pieno di fatiche e sofferenze per la pandemia, ma comunque vissuto nella compagnia fedele del Signore. Insieme al grande dolore, il primo sentimento che ho provato è stato quello di una immensa gratitudine per il dono dell’amicizia vissuta con don Negri in più di cinquant’anni, dal tempo del seminario.

Don Luigi Negri, messaggio Comunione e Liberazione/ “Missione e dedizione per Cristo”

“Una compagnia guidata al destino”: questa è l’amicizia cristiana nella definizione di don Giussani. E questa è stata l’esperienza di un rapporto iniziato tra le mura del seminario di Saronno e di Venegono e proseguito poi nelle vicende e nelle situazioni del ministero sacerdotale, vissuto in campi diversi, ma sempre accompagnato da una frequentazione ricca soprattutto di giudizio, nel continuo paragone tra l’incontro con Cristo e le circostanze presenti, in anni non facili e pieni di continue trasformazioni.

LUIGI NEGRI/ "Un cuore pieno di entusiasmo per la scoperta di Gesù Cristo"

Dei cinque anni di seminario ricordo l’esperienza di preghiera e di studio: preparavamo insieme gli esami e naturalmente Negri usciva sempre con il massimo dei voti. Erano gli anni del primo post-concilio, pieni di apertura alla riforma della Chiesa, anche se segnati dalla tragica esperienza del terrorismo e del post-68.

Poi nel servizio sacerdotale ci siamo sostenuti nella fede e nella compagnia di Cl, accompagnati dalla guida preziosa di don Giussani, e nell’esperienza della fraternità sacerdotale “Card. Schuster”, una quarantina di preti, guidata per diversi anni da don Luigi, fino alla sua nomina episcopale nella diocesi di San Marino-Montefeltro.

Morto Mons. Luigi Negri/ La sua vita dedicata a Cristo

Ogni quindici giorni la domenica sera dopo la recita dei Vespri, per tanti anni, come ancora oggi, ci siamo ritrovati con lui a dialogare in una reciproca testimonianza, a partire dai testi di don Giussani, di Giovanni Paolo II, di Benedetto XVI o dei nostri vescovi ambrosiani, per un giudizio sulla situazione della Chiesa e del nostro paese, non astratto e intellettuale, ma profondamente teso ad animare il nostro servizio alla Chiesa milanese.

Da lui ho ricevuto, impegnato com’ero in oratorio e nella scuola, l’aiuto più significativo nel campo dell’educazione cristiana dei ragazzi e dei giovani. Non c’è educazione senza la comunicazione di una ipotesi culturale, la proposta di una visione del mondo e di un criterio di giudizio originale per affrontare le circostanze della vita. Quante volte l’ho sentito ripetere quella frase di Giovanni Paolo II, “Una fede che non diventa cultura è una fede non pienamente accolta, non interamente pensata, non fedelmente vissuta”. E non si trattava di parole solo ripetute, ma di una testimonianza in atto nel giudizio intelligente e puntuale sulla realtà presente e sugli accadimenti personali o sociali. Per tanti anni mi è stato maestro negli incontri con gli insegnanti del Cle (Comunione e liberazione educatori), di cui era responsabile nazionale.

Nello scorso ottobre ha voluto essere presente all’incontro dell’arcivescovo mons. Delpini con i compagni della nostra classe di ordinazione nonostante le sue difficoltà a muoversi, e nel giorno del suo ottantesimo compleanno a casa sua con l’amico don Mario Garavaglia siamo riusciti ad avere ancora un breve dialogo sulla situazione della Chiesa e del mondo. Ci siamo lasciati con la recita dell’Angelus, affidandoci insieme alla protezione materna di Maria.

“Prega per noi peccatori adesso e nell’ora della nostra morte”: certamente la Madonna gli è stata vicina nel momento del passaggio e preghiamo che lo accompagni nel posto che il Signore ha preparato per lui, vicino a sé, come ricompensa del suo servizio fedele alla Chiesa di Dio.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI



© RIPRODUZIONE RISERVATA