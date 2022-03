Luigi, padre Giovanni Vernia/ “Morto nel 2015, mamma morta quando avevo 17 anni”

I genitori di Giovanni Vernia

Giovanni Vernia è nato a Genova, da madre siciliana di Gagliano Castelferrato e padre pugliese. La mamma è morta di cancro quando il comico aveva solo 17 anni e il papà Luigi, Maresciallo della Guardia di Finanza, si è ritrovato da solo a crescere Giovanni e la sorella: “Ho perso mia madre a 17 anni, mi fate commuovere… Poi mi ha cresciuto mio padre Luigi, a cui ero molto affezionato”, ha detto tempo fa Vernia, faticando a trattenere le lacrime, nel salotto di Vieni da me condotto da Caterina Balivo. In quell’occasione ha condiviso un ricordo della madre: “Somigliava a Claudia Cardinale. Cantava in chiesa ad un volume molto alto, io mi vergognavo perché la guardavano tutti e pensavo che fosse per quello, invece era perché cantava bene”.

La morte improvvisa del padre Luigi

Il padre Luigi è morto nel 2015, all’improvviso, poco prima che nascesse il secondo figlio di Giovanni Vernia. Il secondo nome del figlio è un omaggio al genitore scomparso: “Un mese prima della sua nascita venne a mancare mio padre. Volevo chiamarlo come lui, quindi siccome Giulio Luigi non era bello, scegliemmo Giulio Louis perché a mio padre piaceva la Francia e la sua eleganza”. A febbraio 2015 è stato lo stesso Giovanni Vernia ad annunciare la morte del padre sulla sua pagina Facebook: “Stamattina all’improvviso il mio grande Papà ci ha lasciato per sempre. Lo amavo da morire. Spero di farcela. Addio Papà”. Ogni tanto Vernia pubblica sui suoi social delle foto della mamma: “Ciao mamma guarda come mi diverto”.

