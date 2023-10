Luigi Sbarra/ “Lavoratori siano soci delle imprese, così evitiamo altri casi Marelli”

Il caso Marelli tiene banco, interviene anche Luigi Sbarra. Per il leader della Cisl si tratta dell’ennesimo caso emblematico e grave di un capitalismo predatori e senza un minimo di etica sociale. Il riferimento è alla chiusura dello stabilimento Magneti Marelli di Crevalcore, dove lavorano 229 persone: “Un fatto inaccettabile. Hanno fatto bene i lavoratori a far sentire la loro voce, insieme ai sindacati dei metalmeccanici chiedendo al governo Meloni di scendere in campo per difendere non solo l’occupazione ma anche la continuità della produzione in questo stabilimento italiano”, le sue parole in una lettera a Libero. Sbarra ha acceso i riflettori sulla debolezza del sistema industriale, ma soprattutto sul dossier delocalizzazioni: “Non basta la solidarietà delle istituzioni e della politica. Noi pensiamo che la partecipazione dei lavoratori alle scelte strategiche delle imprese possa rappresentare una risposta efficace a questo tema spinoso delle delocalizzazioni e delle chiusure al buio delle aziende”.

La proposta di Luigi Sbarra

Citando l’esempio tedesco, Sbarra ha posto l’accento sulla necessità di introdurre “forme moderne di democrazia economica”, “riconoscendo ai lavoratori una funzione di indirizzo e controllo, di eguale protagonismo nelle scelte delle aziende private e pubbliche”. Nessuna imposizione dall’alto per legge o con tentazioni dirigistiche, ha precisato Sbarra, evidenziato l’importanza di valorizzare lo strumento della contrattazione collettiva: “La partecipazione dei lavoratori alla vita, agli utili e all’organizzazione delle imprese è una sfida che intercetta tutte le più importanti questioni, a cominciare da quella salariale, per continuare con la qualità e la stabilità del lavoro, la produttività, i controlli su salute e sicurezza, la sostenibilità sociale e l’applicazione dei contratti. Questa è la vera riforma istituzionale che serve al Paese”. Il leader Cisl ha inoltre annunciato la mobilitazione fino a dicembre per raccogliere adesioni e comunicare a lavoratori, pensionati, cittadini i contenuti della proposta.

