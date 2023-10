Luigi Sbarra smentisce Landini: “Manovra positiva”/ “Risultati concreti nonostante le difficoltà”

Prima di esprimere un giudizio definitivo sulla manovra è necessario aspettare il testo definitivo, ma per Luigi Sbarra se quello che è emerso negli ultimi giorni fosse confermato “si tratta di una manovra non priva di elementi positivi, per cui ci siamo battuti unitariamente in questi mesi di trattativa con il governo”. Intervistato dal Foglio, il segretario della Cisl ha spiegato di aspettarsi una risposta da Cgil e Uil sulla necessità di contrattare un patto sociale con governo e sistema delle imprese per mettere come priorità “crescita e sviluppo sostenibile, riforme e rilancio degli investimenti, valorizzazione delle relazioni sindacali, della partecipazione e della democrazia economica”.

MANOVRA/ La "divisione" dei sindacati pone un'altra sfida al Governo

Il punto di Sbarra

Più che una mobilitazione strumentale, Sbarra propone una maggiore collaborazione con esecutivo e le aziende. Certo non mancano le preoccupazioni, a partire dalla previdenza pensionistica, ma la legge di bilancio impostata è soddisfacente: “E’ importante la proroga per il 2024 del taglio del cuneo contributivo, così come cominciamo a registrare i primi segnali positivi della riforma fiscale con l’accorpamento delle prime due aliquote Irpef”. Il leader Cisl ha proseguito: “Consideriamo ottimo lo stanziamento di 8 miliardi per il rinnovo dei contratti pubblici e per il sistema sanitario e l’impegno di assicurare entro dicembre un anticipo contrattuale economico ai lavoratori pubblici . Quest’ultimo è un aspetto molto positivo per sostenere la tutela del potere di acquisto . Il governo ha anche confermato l’indicizzazione delle pensioni fino a quattro volte la minima, rafforzando l’importo al 90 per cento nello scaglione successivo. Siamo soddisfatti anche per lo stanziamento alle famiglie di un miliardo, che rafforza l’assegno unico e migliora i congedi parentali, a cui si aggiunge l’azzeramento della contribuzione a carico delle lavoratrici con figli e gli sgravi sugli asili nido dal secondo figlio. Tutte misure che vanno incontro alle richieste della Cisl”. Le proteste della Cgil sono incomprensibili, per Sbarra è necessario un approccio più realistico, considerando le tante problematiche in gioco.

