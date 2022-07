Luigi Strangis/ Dopo Battiti Live il primo tour, ma i fan chiedono nuove date

Luigi Strangis, periodo d’oro dopo la vittoria ad Amici

Dopo la vittoria ad Amici, Luigi Strangis ha assaporato il gusto del successo. Dall’abbraccio del pubblico fuori dal piccolo schermo, al calore della gente nelle piazze, fino alla partecipazione a Battiti live e all’organizzazione del suo primo tour. Insomma, per il campioncino di Amici è arrivata la svolta tanto sognata. La sua carriera sembra decollare nel migliore dei modi e dopo l’annuncio delle date estive, il cantante di Stringimi Stanotte ha dovuto fare i conti con le tante richieste dei fan, che avrebbero voluto più tappe per vederlo all’opera in concerto. Nel programma mostrato sui social, infatti, sono appena quattro le date del tour confermate. Stando al programma, ad agosto Luigi Strangis sarà a Porto Recanati, poi a Lecce e a Zafferana Etnea, infine ad Ortona.

“Dove sta Napoli?”, chiede un utente sconsolato sul profilo Instagram del cantante. Di commenti delusi come questo se ne leggono davvero tanti. D’altronde molti ragazzi e ragazze desidererebbero assistere al concerto di Luigi Strangis. Qualche domanda, inoltre, sarebbe lecito farsela sulla scaletta del tour, dal momento che Luigi non è altro che un esordiente. Secondo quanto raccolto in rete, la scaletta sarà incentrata solamente sui brani del suo EP di debutto, uscito lo scorso giugno. Tra le canzoni che faranno parte del concerto ritroveremo quindi Tienimi stanotte, Muro, Tondo, Partirò da zero, Vivo, Riflessi e Rumore.

