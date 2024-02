Luis Molteni, morto a 73 anni l’attore di Don Matteo e Romeo è Giulietta/ Mistero sulla causa del decesso

Morto Luis Molteni, chi era l’attore di Don Matteo e Romeo e Giulietta? Ignota la causa del decesso

Luis Molteni è morto. L’attore di cinema, televisione e teatro si è spento nelle scorse ore a soli 73 anni, tra i primi a darne l’annuncio è il sito del Corriere della Sera. Per il suo talento nei ruoli comici e per una certa somiglianza fisica era unanimemente considerato il Danny De Vito italiano. Per macabra ironia della sorte proprio in questi giorni è uscito nel sale il suo ultimo film, Romeo è Giulietta con Pilar Fogliati, Sergio Castellitto e Geppi Cucciari. La causa della morte di Luis Molteni non è stata resa nota. Indiscrezioni non confermate riportano di una malore improvviso.

Chi era Luis Molteni, l’attore morto oggi, 29 febbraio 2024? Nato a Seregno in Brianza nel 1950, il suo nome all’anagrafe era Gianluigi Molteni ha iniziato la sua carriera nel 1979 mentre il successo e la notorietà arrivano nel 1991 in Sumerycon (ovvero Nutella amara) con Corrado Guzzanti. Nel corso degli anni ha ruoli più o meno importanti in film per il cinema come Scherzi d’amore e Il principe abusivo di Alessandro Siani e in fiction di grande successo come Don Matteo, Un medico in famiglia e Distretto di Polizia. Schivo e riversato sulla vita privata di Luis Molteni si sa che era sposato e aveva quattro figli.

Luis Molteni è morto a soli 73 anni, l’addio di amici e colleghi: “Ti ricorderemo”

Luis Molteni è morto a 73 anni, le cause del decesso non sono state rese note e non trova conferma la notizia di un presunto malore improvviso. Nel frattempo gli amici e colleghi dell’artista l’hanno voluto salutare attraverso un comunicato del Nuovo Imaie: “Che dire? Tosti questi primi mesi del 2024 che hanno portato via anche te. Ti ricorderemo per il tuo aspetto alla Danny De Vito ‘de noantri’, per il tuo amore per il teatro e la passione per il cinema. Sei ancora sugli schermi con Romeo è Giulietta. Ti vedremo lì. Tu intanto goditi il viaggio. I tuoi amici e colleghi.”

La morte di Luis Molteni lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia e negli amici e colleghi. In più di quarantacinque anni di carriera dell’attore comico e caratterista restano i tanti film, le tante fiction e spettacoli teatrali a cui ha preso parte attraverso i quali il suo ricordo continuerà a vivere.











