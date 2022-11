Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, Ballando con le Stelle/ Si ritira? L’infortunio non migliora

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, Ballando con le Stelle 2022

Il pubblico ha difeso Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca scagliandosi tutto contro Selvaggia Lucarelli che con il suo zero ha mandato un messaggio bruttissimo a Ballando con le stelle 2022. Nonostante l’infortunio, ai follower è piaciuta l’esibizione e Luisella ha ballato, oltretutto la coreografia è stata pulita da non lasciar trasparire la condizione fisica di disagio che stava affrontando. Il suo infortunio non è pesato per niente. In modo intelligente la coppia ha portato in pista uno spettacolo che è piaciuto a molti e con tecnica eccellente.

Qualcuno si è schierato dalla parte di Selvaggia insinuando che la coreografia è stata fatta solo di prese, fatte bene ma senza passi di danza e i 10 punti dati siano stati eccessivi. Non tutti hanno capito che si è trattato di uno Show Dance, dove la danza diventa spettacolo e chi fa parte del settore, ha sottolineato come la Costamagna abbia eseguito perfettamente la coreografia che non è stata adattata alla sua condizione fisica, ma i passi presentati sono quelli di uno Show Dance. La prossima settimana il pubblico spera in un netto miglioramento, perchè Costamagna La Rocca rimane una delle coppie candidate alla vittoria.

Luisella Costamagna si voleva ritirare, ma…

Luisella Costamagna la scorsa settimana voleva ritirarsi, perché gli infortuni non le permettevano di esibirsi come avrebbe voluto, ma è andata avanti con Pasquale Rocca a Ballando con le stelle 2022. Il pubblico, Carolyn e una buona parte della giuria le ha consigliato di restare ancora in gioco in attesa di recuperare totalmente l’uso della gamba nelle prossime settimane. Luisella si è esibita e ha superato il cono d’ombra senza finire allo spareggio. Nella quinta puntata di Ballando con la Stelle la Costamagna e La Rocca hanno presentato uno Show Dance e il risultato è stato esilarate, pareva di assistere a un musical. La coreografia è stata realizzata appositamente per sopperire all’infortunio. A fine esibizione il pubblico si è alzato in piedi per una standing ovation.

La Smith ha molto gradito la coreografia, l’ha trovata piena di energia. Il suo parere è stato condiviso anche da Mariotto, Zazzaroni e Canino. L’unica a criticare la performance è stata Lucarelli che ha dato uno zero perché la Costamagna non ha proposto una coreografia completa, visto che ha una gamba fuori uso. Il suo giudizio non ha trovato d’accordo né il pubblico e nemmeno i suoi colleghi. Alla fine la Costamagna ha totalizzato 39 punti e in più ha preso i 25 punti del tesoretto di Matano per un totale di 64 punti.

Luisella Costamagna, continuare per la voglia di ripagare l’affetto di tutto il pubblico

Luisella Costamagna è scesa in pista con la voglia di ripagare l’affetto del pubblico che sabato scorso l’ha voluta di nuovo sul palco. L’idea di ritirarsi non è stata facile, la coppia ci teneva a portare avanti la competizione e sperava nel ripescaggio. Costamagna è molto ligia alle regole, però Ballando con la Stelle le sta insegnando che tutto può succedere. Durante la settimana c’è stata una ripresa. Una gamba è stata recuperata, l’altra ancora è in fase di guarigione ma qualche passo in più Luisella è riuscita a fare. Il numero non è stato soltanto fatto bene, ma è stato un numero musicale che potrebbe stare bene in un qualunque show. La coppia è tornata in pista, si è divertita e ce la stanno mettendo tutta per dare il massimo. Pasquale è molto competitivo e ha trovato una partner che lo asseconda. In più La Rocca ha la capacità di far prevaricare la ballerina che di solito non succede quasi mai.

