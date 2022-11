Luisella Costamagna si ritira da Ballando con le stelle 2022/ “Priorità ora è guarire, mi devo fermare”

Luisella Costamagna si ritira da Ballando con le stelle 2022 a causa dell’infortunio

La prima coppia chiamata in pista dalla giuria di Ballando con le stelle 2022 in questa sesta puntata è composta da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. Non sono però in sala delle stelle ma in studio a causa dell’infortunio che continua a darle fastidio. Questa sera riuscirà ad esibirsi o ci saranno annunci particolari? La risposta arriva dopo un video che riassume il loro percorso a Ballando: “La mia sfida ora è guarire e per guarire devo fermarmi”, annuncia Luisella che conferma dunque la volontà di ritirarsi, sperando magari nel ripescaggio che ci sarà più avanti.

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, Ballando con le Stelle/ Si ritira? L'infortunio non migliora

Luisella Costamagna lascia Ballando con le stelle: il commento di Selvaggia Lucarelli

“Adesso riposati, poi nel caso c’è il ripescaggio”, sottolinea infatti Carolyn Smith, invitandola dunque a tornare in scena quando starà meglio. Lei ammette che, seppur soffrendo, questa era la decisione migliore da prendere: “Grazie a tutta la squadra di Ballando e a tutto il pubblico per avermi sostenuta. Io in questo momento non posso dare luce alla bravura di Pasquale, mi dispiace”. Ringrazia quindi l’intera giuria ma non Selvaggia Lucarelli che la scorsa settimana l’aveva penalizzata con uno zero proprio per il suo infortunio. Chiamata in causa, lei risponde: “Alla fine però avevo ragione quindi, visto che deve rimanere a riposo”.

LEGGI ANCHE:

Luisella Costamagna, doppio infortunio e 'ballerina con le stampelle'/"Non mollo mai”LUISELLA COSTAMAGNA E PASQUALE LA ROCCA, BALLANDO CON LE STELLE/ Lucarelli da zero, caos in studio!

© RIPRODUZIONE RISERVATA