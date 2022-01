Lulù Selassiè: “Katia Ricciarelli è razzista”/ Lei si scusa in diretta ma…

La nuova diretta del Grande Fratello Vip ha inizio, come annunciato, dal discorso di Alfonso Signorini ai Vipponi dopo le liti susseguitesi in Casa negli ultimi giorni. Protagoniste assolute Katia Ricciarelli da una parte e Lulù Selassiè dall’altra che tornano a confrontarsi. Dopo le prime ammonizioni di Signorini, Katia ammette di aver sbagliato, utilizzando parole che sono state definite da molti ‘razziste’, e si scusa con Lulù. La 23enne, però, non sembra affatto convinta dalle sue parole, quindi chiede a Signorini di poter intervenire.

Katia Ricciarelli, dito medio in diretta al GF Vip/ Video della gaffe 'censurata'

Lulù Selassiè non perdona Katia Ricciarelli: “Per me è razzista”

Lulù non sposta il suo pensiero: “Mi dispiace, non userò quella parola che tu non vuoi che usiamo, ma lo faccio solo per te e per il pubblico perché per me lo è. Non mi avrebbe mai detto quella frase (“torna al tuo paese”, ndr) se io fossi stata del tutto italiana, invece me l’ha detto perché sono per metà etiope”. Katia nega ma le due sorelle Selassiè incalzano, ricordando che la stessa cosa la Ricciarelli l’ha fatta mesi fa e contro Samy. Anche in quell’occasione, infatti, la frase della Ricciarelli venne criticata come razzista. I toni calano in Casa ma le fazioni non si smuovono, né tantomeno le rivalità tra le due donne.

