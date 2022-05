Lulù Selassié “Manuel? Lavaggio del cervello”/ “Il padre era molto invadente”

Lulù Selassiè: “Manuel? Gli hanno fatto il lavaggio del cervello”

Una settima fa Manuel Bortuzzo, tramite un comunicato Ansa, ha annunciato la fine della relazione con Lulù Selassié: “Quella della Casa del GF rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale”. A distanza di poche ore è arrivata, tramite stories di Instagram, la risposta della Principessa Etiope che puntava il dito contro Franco Bortuzzo, padre di Manuel. Proprio del “suocero” l’ex gieffina ha parlato in un’intervista rilasciata ad Azzurra Della Penna per il settimanale Chi: “Il padre ha fatto di tutto per ostacolarmi dal primo istante. Io e Manu invece facevamo il possibile per trovare un equilibrio nostro e allontanare le negatività. Manuel ha subito grandi pressioni dai familiari”. Ma non solo i parenti di Manuel hanno ostacolato il loro rapporto: “Amici che proprio non potevano sopportarmi. Gli devono aver fatto un bel lavaggio del cervello perché fino a due giorni fa noi eravamo insieme. Abbiamo festeggiato i sette mesi insieme e ci siamo svegliati accanto”.

Ma secondo Lulù Selassié, lei e Manuel Bortuzzo non hanno mai avuto la possibilità di costruire il loro equilibrio: “Noi non abbiamo mai avuto privacy. Il padre di Manuel scendeva in continuazione ed era molto invadente. La casa di Manu è separata da quella del padre da una scala a chiocciola, non è che il papà doveva bussare o suonare per entrare, scendeva e basta”. La principessa etiope non ha dubbi e ritiene Franco Bortuzzo responsabile della fine della sua storia d’amore con Manuel: “Il padre è la causa della crisi e della fine della storia, se non fosse stato per lui noi staremmo ancora insieme. Cosa diversa con la mia famiglia, lui si era legato tantissimo ai miei familiari e chiamava ‘mamma’ mia madre”, ha ribadito sulle pagine di Chi. Da dopo Pasqua, Manuel e Lulù hanno viziato a vedersi a casa Selassié o in hotel per provare a migliorare la situazione, ma le cose non sono cambiate: “Il padre continuava a mettere becco su tutto”.

