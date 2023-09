Lundin Oil, imprenditori a processo: “Sostennero regime del Sudan in cambio di profitti”/ “Uccisero civili”

A processo per crimini di guerra, come a Norimberga. Questa volta, però, il processo si svolgerà a Stoccolma: sotto la lente di ingrandimento ci saranno due ex dirigenti di una compagnia petrolifera: Ian Lundin, svedese, e Alex Schneiter, cittadino svizzero. Nel 1997, Lundin Oil, a capo di un consorzio, siglò col dittatore sudanese Omar Bashir un contratto per l’esplorazione di un’area chiamata “Blocco 5A”. Al gruppo apparteneva anche la Sudapet Ltd., di proprietà del regime di Khartoum. Due anni dopo nel blocco fu trovato il petrolio. L’accusa sostiene che in cambio di alcuni pagamenti e di una fetta dei profitti a Bashir, la multinazionale ottenne la protezione e il supporto logistico delle forze armate e delle milizie ad esse legate.

Salvini attacca Gentiloni: “sembra commissario straniero”/ “Politiche green demenziali: da Ue solo tasse”

Dunque, per agevolare l’estrazione del greggio, i militari avrebbero ucciso i civili. Per quattro anni, il regime avrebbe attaccato la popolazione. In oltre 80 mila pagine di atti, prodotte nel corso di un decennio di indagini, si parla di “bombardamenti aerei e persone uccise con le mitragliatrici dagli elicotteri” e ancora, “rapimenti, saccheggi, interi villaggi e campi coltivati bruciati”. Come spiega il Corriere della Sera, fu un rapporto pubblicato nel 2010 dalla ong olandese PAX a spingere la corte ad avviare tali indagini. Lundin Oil avrebbe anche chiesto la costruzione nell’area devastata dalle guerre civili.

Ryanair, taglio rotte aerei da e per la Sardegna/ “Colpa del decreto legge contro il caro voli del Governo”

Lundin Oil, via a 220 udienze