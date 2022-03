M5s, voto online Skyvote oggi e domani/ Leadership Conte: “Voglio mandato pieno”

Giornata importante per il M5s: oggi, domenica 27 marzo, e domani, lunedì 28 marzo 2022, l’assemblea pentastellata è chiamata ad esprimersi sulla leadership di Giuseppe Conte. La consultazione in rete si aprirà alle 8.00 e terminerà alle ore 22.00 di domani. La votazione si svolgerà esclusivamente utilizzando lo strumento telematico online SkyVote, come già avvenuto in occasione della consultazione per lo Statuto-bis.

Il voto in casa M5s sulla leadership di Conte arriva a qualche settimana di distanza dalla sentenza del Tribunale civile di Napoli: l’ordinanza, infatti, ha congelato i voti su Statuto e presidenza grillina. Sarà un appuntamento importante per l’ex primo ministro, che ieri ha mandato un messaggio all’assemblea pentastellata: “Voglio un mandato pieno”. Ma non solo: l’ex primo ministro ha rivelato di essere pronto a fare un passo indietro anche in caso di vittoria risicata.

M5s, voto online Skyvote oggi e domani su leadership Conte

Il voto in casa M5s arriva in un momento decisivo per il futuro del Movimento. Dopo le tensioni sul Quirinale, i pentastellati si sono schierati contro governo e maggioranza sull’aumento delle spese militari. Conte ha promesso battaglia e ha chiesto “pieni poteri” per poter portare avanti la missione grillina. Senza dimenticare le tensioni interne e la rivalità con Luigi Di Maio, giunta al punto di non ritorno.

Giuseppe Conte sfrutterà il voto online su SkyVote per consolidare la sua leadership ma anche per sondare gli umori interni. “È un momento cruciale per me, per il Movimento 5 Stelle, per la nostra comunità, per le nostre battaglie. È ora di dire cosa vogliamo essere e cosa non vogliamo essere. Il 27 e il 28 marzo tocca a voi”, le parole dell’ex premier.

La consultazione online servirà anche per l’elezione di un componente del comitato di garanzia, la sfida è tra Jacopo Berti e Laura Bottici. E ancora, prevista l’elezione del collegio dei provibiri: l’assemblea M5s dovrà scegliere tra persone tra Ciprini, Dadone, Floridia, Greco, Liberi e Toninelli.











