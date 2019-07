Machete Mixtape 4, nuovo album/ Tracklist, Salmo: “Siamo più forti di prima”

Machete Mixtape 4 con Salmo, Nitro, Fabri Fibra, Hell Raton e Marracash

Oggi, venerdì 5 luglio, esce il nuovo album “Machete Mixtape 4” (Machete Empire Records/Sony Music Italy). Il lavoro discografico porta per la prima volta la firma di Machete. “Machete Mixtape 4” vanta la direzione artistica di Salmo, Slait e Low Kidd e quella esecutiva di Salmo, Slait e Hell Raton. Proprio Salmo racconta dei dieci anni passati dalla nascita di Machete. Il portale shmag.it ha raccolto alcune dichiarazioni del cantante: “Sono passati 10 anni da quando è nata la Machete. Nel 2010 facevamo le rime sulla musica elettronica in maniera molto istintiva, non eravamo supportati da tutti i vecchi rapper della scena ma almeno eravamo originali e potevamo distinguerci dal resto!” La voglia di arrivare insieme alla “fame” di emergere hanno fatto la differenza: “Quando siamo arrivati a Milano bastava guardarci in faccia per capire che avevamo fame! Le cricche nei bar ci chiamavano terroni, sardignoli, pecore, zulù. Un giorno mi hanno chiesto se arrivava internet in Sardegna, a noi non fregava niente di quello che dicevano in giro, volevamo fare la storia e così è stato“.

Machete Mixtape 4: la tracklist

La crew, fondata nel 2010 ad Olbia si è trasferita nel 2012 a Milano. Attualmente è formata da Salmo, Slait, Hell Raton, Nitro, Dani Faiv e Jack The Smoker. Salmo continua a raccontare con orgoglio la loro evoluzione: “I machete mixtape sono diventati con il tempo una consacrazione per gli artisti emergenti. Abbiamo visto passare mode, rapper meteore, arrivisti, figli di papà e approfittatori. Negli ultimi anni ci siamo allontanati dalla famiglia ma queste cose possono capitare“. La magia è ritornata quando il gruppo si è riunito: “È bastato riunirci e fare musica insieme per risentire quella magia che ci ha spinti fino a qui! Sono passati 10 anni e la Machete è ancora in piedi. Più forte di prima! Domani esce il quarto capitolo e non vediamo l’ora di martellarvi il cranio!”

Questa la tracklist di “MACHETE MIXTAPE 4”:

BUD SPENCER – Lazza, Salmo (prod. Dade, Low Kidd, Salmo) GANG! – Salmo, Hell Raton (prod. Strage) YOSHI – Dani Faiv, tha Supreme, Fabri Fibra (prod. Strage) HO PAURA DI USCIRE 2 – Lazza, Salmo (prod. Mace) MARYLEAN – Salmo, Nitro, Marracash (prod. Low Kidd) IO PUÒ – Jack The Smoker, Salmo, Beba (prod. Low Kidd) STAR WARS – Fabri Fibra, Massimo Pericolo (prod. Young Miles, Crookers x Nic Sarno) NO WAY – Tedua, tha Supreme, Nitro (prod. Low Kidd) SUGAR – Salmo, Lazza (prod. Low Kidd, Salmo) DOPPIO GANG – tha Supreme (prod. tha Supreme) FQCMP – Dani Faiv, Salmo, Nitro (prod. Low Kidd) WALTER WALZER – Dani Faiv, Shiva (prod. Salmo) KEN SHIRO – Nitro (prod. tha Supreme) skit FREESTYLE – Jack The Smoker, Nitro (prod. Strage) ORANGE GULF – Dani Faiv, Salmo, Jack The Smoker (prod. Salmo) GOKU – Ghali, Sick Luke (prod. Sick Luke) MACHETE BO$$ – Dani Faiv, Nitro, Jack The Smoker (prod. Kanesh) MAMMASTOMALE – Gemitaiz, Izi, Salmo (prod. Dade)

© RIPRODUZIONE RISERVATA