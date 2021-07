MacKenzie Bezos, ex moglie Jeff Bezos/ Un divorzio da 38 miliardi di dollari

MacKenzie Tuttle, chiamata in seguito MacKenzie Bezos, è una scrittrice e filantropa statunitense nota come l’ex moglie del miliardario Jeff Bezos. La donna è nata e cresciuta a San Francisco, in California, e si è laureata a Princeton nel 1992, frequentando i corsi in parallelo con la collega Toni Morrison. Il suo romanzo d’esordio, The Testing of Luther Albright, ha vinto il premio American Book Awards nel 2006. La Tuttle si è sposata nel 1993 con il fondatore di Amazon Bezos, ma il loro matrimonio è naufragato in tempi recenti, dopo la nascita dei loro quattro figli (uno dei quali adottato in Cina). Il divorzio l’ha resa la terza donna più ricca del mondo e una delle persone più ricche in assoluto nel 2019: si stima infatti che il suo patrimonio ammonti a 53 miliardi di dollari, gran parte dei quali – circa 38 miliardi – deriverebbero proprio dall’accordo da capogiro firmato con il suo ex marito.

MacKenzie Bezos, una donna ‘ricca’ e ‘influente’

Nel 2021, MacKenzie Bezos ha mantenuto il suo status di 22esima persona più ricca del mondo secondo la rivista Forbes. Oltre a figurare tra le più ricche, però, MacKenzie si è guadagnata un posto anche tra le più influenti, dal momento che Time la colloca all’interno dell’ambita lista stilata a questo proposito nel 2020. Quanto agli impieghi del denaro, nel 2014 la Tuttle ha fondato la Byatander Revolution, un’importante organizzazione anti-bullismo. In tempi recenti, invece, ha donato circa 4 miliardi di dollari in beneficienza per contrastare l’emergenza Covid-19.

MacKenzie Bezos e il suo primo incontro con Jeff Bezos

MacKenzie Tuttle e Jeff Bezos si conobbero all’inizio degli anni Novanta negli uffici del fondo speculativo D. E. Shaw, dove entrambi lavoravano (lei come assistente amministrativo e lui come vicepresidente). “Il mio ufficio era accanto al suo – raccontò MacKenzie in un’intervista a Vogue del 2013 – e sentivo tutto il tempo quella favolosa risata. Come avrei potuto non innamorarmi?”. Jeff, infatti, era un manager molto espansivo, e questa sua caratteristica la stregò subito. Stando a quanto riportato da Elle dopo il divorzio, tuttora i due sarebbero in buoni rapporti.

