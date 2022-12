Macron: preservativi gratis per 18-25enni/ E idea obbligo vaccino per papillomavirus

Come arginare l’aumento delle malattie sessualmente trasmissibili tra i giovani? Rendere gratis i preservativi. Questa l’idea del presidente francese Emmanuel Macron, che ha annunciato la sua proposta durante durante una sessione del Consiglio Nazionale della Rifondazione (CNR) dedicata alla salute dei giovani a Fontaine-le-Comte, vicino a Poitiers. “Stiamo lanciando una piccola rivoluzione nella prevenzione: nel 2023 i preservativi saranno gratuiti in farmacia per tutti i giovani tra i 18 e i 25 anni“, ha dichiarato anche sui social. Il ministero della Salute francese ha precisato che la misura riguarda la consegna di scatole da 6, 12 o 24 preservativi nelle farmacie.

Ma non è l’unica misura chiave che la Francia intende adottare. Macron ha pensato ad altre proposte: ad esempio, la contraccezione d’emergenza gratuita in farmacia per tutte le donne, screening gratuito senza prescrizione medica per l’Hiv, che è già possibile, ma verrà esteso ad altre infezioni sessualmente trasmissibili per i minori di 26 anni.

MACRON “FORSE OBBLIGO VACCINO PER PAPILLOMAVIRUS”

Dal 10 dicembre 2018 i preservativi sono già rimborsati dalla Previdenza sociale su prescrizione di un medico o di un’ostetrica. Inoltre, due marche di preservativi maschili, Eden e Sortez couverts! sono attualmente coperte fino al 60% dell’assicurazione sanitaria, invece il restante 40% è coperto dall’assicurazione sanitaria complementare per coloro che ne sono in possesso. Ma ora Macron va oltre, rendendoli totalmente gratuiti per chi ha dai 18 ai 25 anni. Infatti, il presidente della Francia ha ritenuto che “sulla salute sessuale” dei giovani “abbiamo un problema reale“. Anche per questo ha affrontato anche il tema della vaccinazione degli adolescenti – ragazze e ragazzi – contro le infezioni da papillomavirus, legate alla comparsa di diversi tipi di cancro. “È un enorme lavoro di informazione. Dobbiamo portarlo nelle scuole, dobbiamo aumentare i nostri sforzi e fare questo investimento. Non escludo l’obbligo di vaccinazione quando tutto questo sarà pronto e avremo le giuste raccomandazioni scientifiche“, ha concluso Macron.

