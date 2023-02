Madame fidanzata? Bacio con ragazza misteriosa e amicizia Sangiovanni/ “Affari miei”

Madame e il passato sentimentale che non avrebbe mai dato in pasto ai social

C’è sempre grande curiosità attorno alla vita privata e sentimentale di Madame. In molti infatti si domandano se sia fidanzata e chi sia quella misteriosa ragazza con cui si era scambiata un bacio nel 2021. All’epoca, ovviamente, lo scatto alimentò immediatamente il gossip, al punto da spingere i fan a credere che Madame stesse svelando il volto della sua fidanzata. Fu la stessa cantante a smentire tutto, usando toni accesi e piuttosto diretti: “Ma secondo voi io veramente vi darei in pasto una cosa così delicata come un mio possibile fidanzamento? O qualcosa di così intimo e privato? No. Sono affari miei, quello che vedete sui social è tutto materiale condivisibile, amicizie, viaggi che faccio, cose che trovo, ma tutto ciò che riguarda la mia vita privata è privato, non sarà vostro, è mio. Se un giorno dovessi scegliere di condividere la mia vita, lo farò e spiegherò anche il motivo della condivisione”. Una presa di posizione dura da parte di Madame, da sempre molto riservata sulla propria vita privata e sentimentale. “Perché sono affari miei”, aveva tuonato dopo il gossip.

Madame è fidanzata? La bisessualità e il desiderio di sentirsi libera da ogni etichetta: “Sono una ragazza che sceglie”

Non ci sono dubbi sul fatto che Madame sia bisessuale, d’altronde era stata lei stessa a rivelarlo sulle pagine di Repubblica. “Sono una ragazza che sceglie, a seconda di come si sente, di avere un portamento. Vivo con normalità questa cosa, non sento il bisogno di dover aderire a determinati gruppi o movimenti. Se stai davanti a una persona che stimi sei meno sfacciato, mentre solitamente il mio rapporto col pudore è minimo”.

Al di là delle vicende puramente sentimentali, è risaputo che Madame abbia stretto una bella amicizia con il cantante e collega Sangiovanni. “Una mia amica l’ha visto in corridoio a scuola e me l’ha presentato perché faceva musica. Cioè lui scriveva i cavoli suoi nelle note ma non li metteva in rima. Ed io da quando ho sentito la canzone con Lordi e già da prima che gli dicevo scrivi sotto forma di versi. Poi quando ho sentito la canzone con Lordi gli ho detto ti accompagno in uno studio”.

