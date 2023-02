Madame, Il bene nel male/ La canzone “anti-Sanremo 2023” è un successo

Madame: esibizione e performance a Sanremo 2023

Madame è una delle giovani artiste italiane più conosciute e apprezzate del panorama musicale odierno. L’artista torna a Sanremo 2023, dopo aver esordito sul palco dell’Ariston nel 2021, con il brano Il bene nel male scritto dalla stessa cantante. La musica, invece, è stata curata da Madame insieme a Iacopo ‘Brail’ Sinigallia e Nicholas ‘Bias’ Biasin.

L’esibizione della cantante al Festival è stato un successo, anche dal punto di vista della critica. La stampa ha apprezzato e premiato il gusto elettronico “anti-Sanremo” con un pizzico di musica “romanzata” che si sposa bene con la kermesse canora. Il Tempo riporta: “Pezzo elettronico in cui l’inconfondibile vocalità ci porta su un piano internazionale. In lizza per Eurovision”. Sui social il brano è già diventato un tormentone grazie alla “ripetitività tattica” di alcune parole come “tanto, tanto, tanto”. La performance ha fatto il pieno di applausi e di consensi al teatro dell’Ariston e questo fa ben sperare per la finale.

Madame: fuori dalla top 5 di Sanremo 2023

Madame con la sua Il bene nel male guadagna il 7° posto dopo la quarta serata dedicata alle cover. Da segnalare il leggero calo rispetto le classifiche precedenti. Comunque il successo ottenuto sul palco dell’Ariston per la giovane cantante, si riflette anche nelle classifiche fuori dal panorama sanremese. Con la quarta serata invece riesce a invertire il trand arrivando alla settima posizione.

L’artista si guadagna il 6° posto in radio con numerosi passaggi, mentre brilla su Spotify dove si piazza al secondo gradino del podio, subito dopo Marco Mengoni. Il suo brano ha tutte le carte in regola per divenire un successo e, forse, il secondo posto potrebbe raggiungerlo anche durante la finale di Sanremo 2023.

