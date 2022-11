Madame “Nessuno mi deve dire che cosa fare”/ “Allergica ad obblighi e doveri”

Madame ospite di 070, il grande concerto di Renato Zero

Sa essere misteriosa e carismatica, Madame. Con la sua musica ha rimarcato orgogliosa la sua identità e con la sua voce ha emozionato, nel tempo, un pubblico sempre più ampio e variegato. Non vuole smettere di stupire né di stupirsi, proprio ora che approda su Canale 5 come ospite per il grande concerto di Renato Zero – 070.

ROSALINDA CANNAVÒ È MADAME, TALE E QUALE SHOW 2022/ Goggi incantata: "Stai crescendo molto, brava!"

Di sicuro l’esibizione della cantante è tra le più attese e i fan non vedono l’ora di vederla all’opera. Schietta e sincera, dentro e fuori dal palco, in questi anni Madame ha respinto con forza il concetto di banalità, dimostrando sempre di voler andare oltre.

Madame e quel desiderio di libertà: “Nessuno deve dirmi che fare”

A tal proposito, in un’interessante intervista rilasciata a Grazia nel 2021, sul tema della libertà disse “che non esiste una vera definizione”. Eppure Madame ha sempre sentito il bisogno di sentirsi padrona del proprio destino, ma soprattutto viva e sempre alla ricerca di nuove emozioni. “Sapevo che non avrei lavorato in banca, che non avrei, per esempio, preso il diploma di Maturità come tutti”, ha raccontato.

Madame/ "Il mio nome è uscito da un generatore casuale di nomi per drag queen"

“Da bambina alternavo momenti di grande eccentricità, gioia ed entusiasmo, a momenti di timidezza, chiusura, nervosismo. In realtà ero una bambina molto emotiva, sempre alla ricerca di emozioni totalizzanti. Crescendo sono sempre stata allergica agli obblighi e ai doveri. Nessuno mi deve dire che cosa fare, se una cosa è importante prima o poi lo capirò”.

LEGGI ANCHE:

Madame/ "Sicuramente vorrò ancora cambiare le carte in tavola"

© RIPRODUZIONE RISERVATA